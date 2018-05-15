Здоровье белорусов хуже, чем у соседей из ЕС

Здоровье белорусов хуже, чем у соседей из ЕС1
- 15.05.2018, 21:21
Несвобода отучивает человека отвечать за себя.
Белорусы отстают по показателям здоровья от западных соседей, пишет читатель nn.by, врач Сергей Кондричин. Проблема не нова, она проявилась в конце 60-х, задолго до Чернобыля и господства химии в продуктах питания.
Сегодня наиболее аргументированной выглядит идея о комплексном, социально обусловленном характере этой проблемы и основной причиной считается длительное воздействие особых социокультурных, психосоциальных, а уже потом и экономических факторов.
Ниже представлены данные о различиях уровня смертности в разных социально-культурных группах в Беларуси и Чехии.
Таблица. Коэффициенты смертности по отдельным возрастным группам мужчин и женщин в Беларуси и Чехии* (на 1000 человек соответствующей возрастной группы) в 2010 и 2015 годах
|2010
|2015
|Отношение показателей
|Беларусь
|Чехия
|Беларусь
|Чехия
|Возростная группа
|муж.
|жен.
|муж.
|жен.
|муж.
|жен.
|муж.
|жен.
|муж.
|жен.
|40—44
|8,9
|2,4
|2,3
|1,1
|5,8
|1,8
|1,9
|0,9
|3,1
|2,0
|45—49
|3,4
|3,4
|3,7
|1,9
|8,8
|2,6
|3,3
|1,6
|2,7
|1,6
|50—54
|18
|5,1
|7,1
|3,1
|12,8
|3,7
|5,4
|2,6
|2,4
|1,4
|55—59
|25,7
|8,5
|10,8
|4,8
|19,3
|6,1
|9,2
|4,2
|2,1
|1,5
|60—64
|39,4
|12,0
|18,6
|7,7
|31
|9,2
|16,4
|7,1
|7,1
|7,1
|65—69
|52,2
|19,0
|26,9
|12,7
|40,6
|14,9
|24,7
|11,8
|1,6
|1,3
Предложения по совершенствованию деятельности государственных органов в области здравоохранения ограничены. И дело здесь не в декларативном или косметическом характере предлагаемых инициатив: по своей сути они не затрагивают главного — индивидуальной мотивации (без которой невозможно обращение сознательной личности к проблеме своего здоровью) или рассматривают стремление к здоровью как нечто «естественное», независящее от обстоятельств жизни конкретного человека. Так же абсолютно «очевидной» чиновниками представляется польза от предлагаемых протокольных мероприятий (например, тех, что приравнивают политику оздоровления к регулярному проведению набора скрининговых исследований).
Сами же рассуждения о том, что исправление ситуации со здоровьем населения требует основательных институциональных изменений, нельзя считать оригинальными (можно вспомнить известное «Вылечите общество — и болезней не будет!»). Однако здесь видна ограниченность упрощенных схем, и, чтобы ее избежать, к тезису Тургенева следует добавить слова Горького: «Человека создает его сопротивление внешнему окружению». И только соединив эти две оппозиции в единый функциональный механизм можно ожидать какого-то результата.
Ситуация выглядит следующим образом: оздоровление общества требует системных перемен, но такие перемены способны провести только здоровые люди (здоровые духовно и физически). Иначе снова появятся те же «советские грабли», когда вся идеология уперлась в проблему отсутствия «нового человека» (здесь: здорового человека). В идеале эволюционное и здоровое развитие общества предполагает взаимодействие двух процессов. Один из них, направлен «сверху», он требует от государства реализации ряда профилактических и оздоровительных мер или создания культурного фона здоровья и экономических условий для здоровой жизни. Второй — направлен снизу, от самих граждан, выражающих желание и потребность в здоровье, находить в себе силы и видеть смысл в реализации оздоровительных практик.
Эти два противоположных процесса завязаны в один узел. Например, трудно представить, как можно сдвинуть в оздоровительном ключе мотивацию субъектов, которые уже «направляются» по маршруту «Москва—Петушки», а к таковым, по скромным подсчетам, принадлежит каждый десятый взрослый житель Беларуси (и еще не меньше тех, кто пытается к ним присоединиться). Большинство их требует не только работы и минимального благосостояния, но и того, что ни один чиновник не способен им дать, — понимания смысла своего существования или тех устремлений и целей, которые задаются духом культурной традиции и являются проекцией культурного достижения общества на судьбу конкретного индивида.
И второй пример, может, менее показательный, но также существенный. Некоторые люди, которые активно борются за свои гражданские свободы, иногда не способны понять значимость самостоятельного (здесь: свободного и ответственного) действия, направленного на сохранение собственного здоровья и жизни. Согласно духу патерналистской традиции, они передают права на заботу о своем здоровье или здоровье своих детей в руки профессионалов (хороших врачей) и выражают непонимание, если ситуация предполагает их самостоятельный выбор, или идеологический переход к индивидуальным оздоровительным практикам. Иными словами, эти люди боятся или неспособны реализовать тот локус персональной свободы в отношении собственной жизни, который им дан естественным способом, а грезят о чем-то большем.
Известно много примеров, когда путь к физическому оздоровлению совпадает с путем к духовной свободе. Психологическая самостоятельность личности или собственная оздоровительная инициатива создают контраст с доминирующей протокольной действительностью и «выносят» личность за рамки влияния любой авторитарной системы (вспомним фотоснимки советского времени, на которых Порфирий Иванов гуляет в трусах по снегу). Движение к оздоровлению всегда индивидуально, оно задается общим культурным влиянием, но не теряется в нем — это поступок свободного человека, который держится вдали от чиновничьих указаний.
Ключевым должно стать понимание значимости индивидуальной работы над здоровьем (self-made health). Здоровье человека и общества требует духовного и физического усилия и воплощения элементов аскезы, в ее широком понимании, а между понятием гражданского общества и здоровым обществом необходимо ставить знак равенства.
В Беларуси вся система медицинской помощи сосредоточена на выполнении определенных Минздравом протоколов, а методам естественного (или физиологического) оздоровления отводится второстепенное значение.