Брестчане смогут увидеть финал Кубка Беларуси на больших экранах

Брестчане смогут увидеть финал Кубка Беларуси на больших экранах1
- 18.05.2018, 19:10
В Бресте на экранах будет организована трансляция матча БАТЭ – «Динамо», который состоится 19 мая.
19 мая в Могилеве пройдет финал Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».
В Бресте будет организована трансляция с двух экранов по улице Советской: возле кинотеатра «Беларусь» и возле ТЦ «Миллионный».
Матч БАТЭ – «Динамо» начнется в 18.30 на стадионе «Спартак».
Организована трансляция матча на 2-ух экранах в Бресте на ул. Советской.— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 18 мая 2018 г.
🏆 "БАТЭ" Борисов 🆚 "Динамо-Брест" 📅 19 мая 🕔 18:30
📍 Возле кинотеатра "Беларусь"
📍 Возле ТЦ "Миллионный"#ЗаКубкомВместе #fcdb1960 pic.twitter.com/0srS4vfxOv