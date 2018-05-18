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Брестчане смогут увидеть финал Кубка Беларуси на больших экранах

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  • 18.05.2018, 19:10

В Бресте на экранах будет организована трансляция матча БАТЭ – «Динамо», который состоится 19 мая.

19 мая в Могилеве пройдет финал Кубка Беларуси между БАТЭ и брестским «Динамо».

В Бресте будет организована трансляция с двух экранов по улице Советской: возле кинотеатра «Беларусь» и возле ТЦ «Миллионный».

Матч БАТЭ – «Динамо» начнется в 18.30 на стадионе «Спартак».


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