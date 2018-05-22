Видеофакт: Диктатор «приветствует» пустую площадь

Видеофакт: Диктатор «приветствует» пустую площадь5
- 22.05.2018, 8:09
- 3,364
Сеанс разоблачения «всенародно избранных» правителей.
В сети появилось видео, где правитель Венесуэлы Николас Мадуро выходит на совершенно голую (исключая охрану и еще несколько людей) площадь и делает знаки приветствия.
Пользователь Michael Welling разместил в Twitter ролик, где Мадуро подходит к пустой площади и приветствует мнимых людей.
«Так начинается фотошоп. Сегодня диктатор Венесуэлы Николас Мадуро снимался на пустой площади. Я уверен, что толпа будет добавлена позже», — написал блогер.
В комментариях к видео один из пользователей опубликовал фотоснимок с другого ракурса. На фото видно, что Мадуро машет рукой людям, которые находятся за оградой в сотне метров от политика.
This is how photoshop starts. Dictator of Venezuela Nicolas Maduro filmed waving at empty crowds today. #WTF I’m sure crowds will be added later. @ReporteYa @Maddygram @larryventexan @NTN24 @IdaniaChirinos @PattyPoleo @BestWebEnglish @cristiancrespoj— Michael Welling (@WellingMichael) 20 мая 2018 г.
pic.twitter.com/XfeBIo58AJ