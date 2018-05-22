Видеофакт: Диктатор «приветствует» пустую площадь 5 22.05.2018, 8:09

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Сеанс разоблачения «всенародно избранных» правителей.

В сети появилось видео, где правитель Венесуэлы Николас Мадуро выходит на совершенно голую (исключая охрану и еще несколько людей) площадь и делает знаки приветствия.

Пользователь Michael Welling разместил в Twitter ролик, где Мадуро подходит к пустой площади и приветствует мнимых людей.

«Так начинается фотошоп. Сегодня диктатор Венесуэлы Николас Мадуро снимался на пустой площади. Я уверен, что толпа будет добавлена позже», — написал блогер.

В комментариях к видео один из пользователей опубликовал фотоснимок с другого ракурса. На фото видно, что Мадуро машет рукой людям, которые находятся за оградой в сотне метров от политика.