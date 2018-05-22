«90% белорусов, включая чиновников, хотят перемен» 21 22.05.2018, 9:04

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Лукашенко и его «царьки» на местах надоели.

В Слонимском районе еще 16 мая рабочие агрохозяйства «Новодевятковичи» объявили забастовку. Волнения в районе продолжались несколько дней и взбудоражили всю местную «вертикаль».

Примечательно, что рабочие возмутились не только маленькими зарплатами, но и хамским поведением руководителя предприятия. Насколько подобные «неуставные отношения» распространены на местном уровне? Может ли это привести к новым выступлениям белорусов против начальства?

На вопросы Charter97.org отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме, общественный активист Виктор Марчик:

- Я хорошо знаком с ситуацией в Новодевятковичах и в районе в целом. Честно скажу: это не первый и не последний случай. Не все становится известным в СМИ, как бунт 16 мая, но подобных сигналов в последнее время приходит очень много. Не всюду «выстреливает», как в этом агрохозяйстве. Но забастовка может вспыхнуть еще в нескольких местах. Я точно знаю несколько таких предприятий. К сожалению, не могу назвать их для прессы, чтобы не навредить работающим там людям.

Но факт остается фактом: кое-где люди уже обратились в прокуратуру, кое-где собираются после работы и говорят, что надо подниматься, потому что отношение руководства такое, что терпеть больше нельзя.

- Вы сказали, что это далеко не единичная проблема. Почему в Беларуси «процветает» такой стиль отношения руководителей к подчиненным?

- Все просто: рыба гниет с головы. Давайте посмотрим по телевизору, как относится к подчиненным Лукашенко. Еще раз пересмотрим это «шоу одного актера» - и тогда станет понятно, что откуда растут ноги. Местные «царьки» просто подражают своему идолу на экране, копируют его стиль и манеры. Поэтому для избавления от чиновничьего хамства придется менять всю систему – сверху донизу.

Вторая причина «неуставных отношений» на предприятиях – это сама контрактная система. Она и порождает на местах этих «царьков», маленьких всевластных «лукашенок». Как говорится: не дай бог свинье рога, а холопу – панство. Если человек бесчестен и аморален, то, вознесенный на вершину благодаря контрактам с рабочими, он начинает чувствовать себя «пупом земли» и ведет себя по-хамски.

Но сегодня в этой феодальной системе на местах появилась заметная трещина. Зарплаты у людей такие, что они поняли: кроме оков, терять нечего. Рабочие в Новодевятковичах так и сказали во время бунта: пашем за «минималку». Поэтому у местных «царьков», этих маленьких «лукашенок», земля буквально тлеет под ногами. Слонимский район – не один красный флажок на карте. По тому, что я знаю, таких очагов вызревает еще несколько. Сама ситуация располагает к этому.

Забастовки могут начаться на многих предприятиях. Как говорилось в одном известном фильме: повернитесь лицом к людям. Иначе вспышки недовольства начнут нарастать лавинообразно и могут закончиться массовым неповиновением.

- Простые люди в вашем регионе, не активисты, тоже так думают?

- Знаете, сейчас информация распространяется молниеносно. Наивно было бы думать, что в регионах люди не разбираются в международной обстановке. В очень неблизкой стране мирные демонстранты отправили в отставку премьера – а в Беларуси люди уже сделали себе «пометки» в уме. То, что произошло в Армении, стало позитивным примером для белорусов, которых раньше пугали украинским Майданом. Для Лукашенко и его идеологов все принимает очень неприятный оборот.

Власть осталась без последнего аргумента, она теперь практически беззубая. Единственное, на что она может опереться, если в Беларуси повторятся армянские события – это силовики. Но вот вопрос: на чьей стороне будут рядовые милиционеры, если протестующих будет довольно много? Вопрос этот пока «висит в воздухе».

Но есть одно интересное наблюдение, сделанное еще во время прошлогодних «маршей нетунеядцев», когда власти волей-неволей вступали в переговоры с митингующими. Его подтверждает и то, что доходит из неформальных высказываний людей в регионах и сейчас: Лукашенко застрял в болоте тихой, скрытой нелояльности. Перемен в стране на самом деле хотят процентов 90 людей из разных слоев населения – сверху донизу.

Такие люди, понимающие к чему идет страна под руководством теперешнего «кормчего», есть и среди чиновников, и среди силовиков. Если в критический момент там будет достаточно много таких здравомыслящих людей, народ сможет повторить бескровный, «бархатный» армянский сценарий.

И перемены в Беларуси будут мирными.

- Вы уверены в цифре в 90% людей, желающих перемен?

- Повторю: практически 90% людей из разных сфер, в том числе и те, кто находится у власти, желают перемен. Даже оттуда, где раньше не приходилось ожидать, исходят идеи, мысли и сигналы: многое в стране надо поменять к лучшему.

«Так жить нельзя!» - раньше это был протестный лозунг. Сейчас эту фразу приходится слышать из самых неожиданных источников.