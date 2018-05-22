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Названы 10 лучших сериалов канала Fox

  • 22.05.2018, 9:14
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Многие из них стали телевизионной жизненной книгой.

Недавно стало известно, что сериал "Секретные материалы" телеканал Fox решил закрыть, и это официально. Сколько можно бегать за "чертовщиной" и искать НЛО. На фоне шумихи вокруг "Секретных материалов" многие задались вопросом, а какие же еще сериалы выпустил телеканал Fox. Их было несчетное количество, но издание segodnya.ua решило вспомнить самые-самые, которые запомнились рейтингами, сюжетами и крутыми героями.

"Беверли-Хиллз, 90210" (1990 – 2000)

"Лихие" 90-е принесли успешный проект о жизни тинейджеров в Беверли-Хиллз. Тогда главными хитмейкерами канала Fox были не доктора, помешанные на загадках, а близнецы Уолш, которые приехали из Миннеаполиса в самый благополучный район США. Жизнь местных тинейджеров, вопреки расхожему мнению, оказалась не так легка и беззаботна. Как и все подростки, они сталкиваются с ежедневными моральными дилеммами, совершают необдуманные поступки, которые когда-нибудь назовут "ошибками молодости".

Сериал стал настоящей школой поколений (шутка ли, десять сезонов отснять). Но по праву, самыми успешными считаются первые 3. Далее жизненные истории были не настолько жизненными, а потом и вовсе превратились в "высасывание из пальца". Основной актерский состав: Джейсон Пристли, Люк Перри, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Иан Зиринг и Брайан Остин Грин.

"Симпсоны" (1989 – ...)

Самый популярный и продолжительный мультсериал в истории, без которого не было бы "Гриффинов", "Южного Парка" и "Коня БоДжека". Кажется, что этому мультсериалу уже миллион лет и его еще на скалах рисовали, ведь он произвел настоящую революцию в телевизионной мультипликации, после которой рисованные истории окончательно перестали ассоциироваться с чем-то "детским".

Воображаемый провинциальный городок Спрингфилд, где живет эксцентричная семейка Симпсонов, стал идеальной площадкой для высмеивания образа жизни американского среднего класса. Уже более 25 лет в режиме нон-стоп сериал просто искрится шутками на грани фола в адрес современного телевидения, политики и массовой культуры. И есть, о чем шутить, и есть, что показать.

"Секретные материалы" (1993 – 2018)

Воистину культовый сериал, который породил небывалый интерес ко всему паранормальному необъяснимому и таинственному. Проект вышел на телеканале FOX Network в 1993 году и мгновенно попал в десятку лучших шоу. Ну кто ничего не знает о Малдере и Скалли, на протяжении девяти сезонов внушавших миллионам зрителей веру в то, что "истина где-то рядом".

Впрочем, главной интригой шоу было не разоблачение заговоров и злого правительства, а отношения между агентами, которые все никак не могли преодолеть мучительный "дружеский барьер". Насмотрелись и хватит, сериал решили закрыть.

"Доктор Хаус" (2004 – 2012)

В 2004 году сериал произвел настоящий фурор, а герой доктор Хаус-циник стал всеобщим любимцем. Это самая популярная медицинская драма всех времен, переплюнувшая "Скорую помощь".

Хью Лори, наверное, практически все одеяло успеха и профессионализма на себя натянул в этом сериале, так хорошо он сыграл циничного врача-мизантропа Грегори Хауса. Каждый эпизод неповторим, каждый диагноз уникален. И несмотря на то, что к третьему сезону детективная медицина потихоньку начала уступать место любовным интригам, "Доктор Хаус" остается одним из самых любимых шоу вдумчивых и взыскательных зрителей. Уже к 2009 году сериал "поднадоел" и заметно уступал в качестве другим шоу.

"Побег" (2005 – 2009)

Во второй половине нулевых этот проект стал настоящим телевизионным хитом. Сногсшибательная история об инженере Майкле Скоуфилде, спроектировавшем тюрьму, в которую он специально попадает, чтобы спасти своего брата от смертной казни. Никто и не думал, что история тюремных злоключений будет настолько динамичной и вовлекающей в происходящее на экране, что продлится на 5 сезонов. Во многих странах были выпущены римейки сериала.

"Обмани меня" (2009 – 2011)

Еще одна история из рода "Хауса". Аудитория получила еще одного харизматика, и персонаж Lie to Me пришелся как раз к месту. Доктор Кэл Лайтман в исполнении Тима Рота очень похож на Хауса — в частности, он так же, как и его коллега, считает, что все вокруг лгут. Благодаря феноменальным знаниям человеческой психологии и социального поведения проницательный физиономист еженедельно доказывал идею своего предшественника на живых примерах. Все кинулись применять методы доктора с экранов в жизни. Но любовь зрителя не безграничны и сериал продержался 3 сезона.

"Готэм" (2014 – ...)

Взрослый комикс в сериальном формате про одноименный город, пронизанный преступностью и беззаконием. Изначально создатели хотели посвятить шоу исключительно полицейским Готэма, но в итоге решили рассказать предысторию Брюса Уэйна и всех главных бэтменовских злодеев – от Пугала и Пингвина до Джокера и Женщины-кошки. Мрачно, зверски убойно и весело.

"Лузеры" (2009 – 2015)

Сериал о талантливых школьных "лузерах", проводящих все свободное время в певческом кружке, организованном учителем испанского. Легкость, эксцентричность помогли ему стать популярным и завоевать не только любовь миллионов телезрителей, но и массу наград, среди которых "Золотой глобус" и 19 номинаций на "Эмми". Но визитной карточкой "Лузеров" являются музыкальные номера. За шесть сезонов фриковатые тинейджеры спели, кажется, все.

"Бруклин 9-9" (2013 – 2018)

История о том, что происходит, когда у балагура-детектива появляется волевой и строгий руководитель, который всеми силами пытается заставить упрямца относиться к своей работе серьезно. Ситком с уверенностью наступает на пятки "Теории большого взрыва". Но уже пошел слушок, что проект закрывают.

"Люцифер" (2016 – 2018)

Мрачная история о том, как повелитель преисподней, Люцифер Морнингстар оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб "Lux". Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается своим отдыхом — вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба. И завертелось аж на 3 сезона, но поговаривают, что могут продлить еще на один.


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