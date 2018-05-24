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В российском Ростове к ЧМ-2018 в окнах нарисовали счастливых людей

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  • 24.05.2018, 8:48
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Фото: donday.ru

«Потемкинские деревни» по-путински.

Баннеры с нарисованными счастливыми жителями Ростова, закрывающие аварийные постройки, провалы асфальта и незаконченные объекты, появились в одном из домов города, который примет ЧМ-2018 по футболу, пишет nn.by.

Нескольких недель маляры работали над «радостными людьми».

Фото: donday.ru

Если обойти строение, то можно просто ужаснуться. «Радостных людей» с фасада сменяют разбитые окна, поломанные балконы, обшарпанная штукатурка и выбитые двери.

Фото: donday.ru

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