В российском Ростове к ЧМ-2018 в окнах нарисовали счастливых людей

В российском Ростове к ЧМ-2018 в окнах нарисовали счастливых людей12
- 24.05.2018, 8:48
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«Потемкинские деревни» по-путински.
Баннеры с нарисованными счастливыми жителями Ростова, закрывающие аварийные постройки, провалы асфальта и незаконченные объекты, появились в одном из домов города, который примет ЧМ-2018 по футболу, пишет nn.by.
Нескольких недель маляры работали над «радостными людьми».
Если обойти строение, то можно просто ужаснуться. «Радостных людей» с фасада сменяют разбитые окна, поломанные балконы, обшарпанная штукатурка и выбитые двери.