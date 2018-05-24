Путин предложил Рогозину возглавить «Роскосмос» 8 24.05.2018, 18:05

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Дмитрий Рогозин

Фото: ТАСС

Бывший вице-премьер РФ уже дал свое согласие и обещал оправдать доверие.

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию "Роскосмос". Путин сделал это предложение Рогозину в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума в четверг, 24 мая, передает DW.

Рогозин принял предложение и обещал оправдать доверие. "Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - ответил бывший вице-премьер.

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" была создана в 2015 году по инициативе Рогозина путем преобразования одноименного Федерального космического агентства. До сих пор "Роскосмосом" управлял Игорь Комаров.

Дмитрий Рогозин занимал пост заместителя главы правительства России на протяжении семи последних лет. Он является председателем коллегии Военно-промышленной комиссии России, наблюдательного совета "Роскосмоса", наблюдательного совета Фонда перспективных исследований (ФПИ) и некоторых других коллегий и комиссий. Рогозин также курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомный, ракетно-космический и другие секторы промышленности, а также строительство космодрома Восточный.