Геннадия Федынича не выпустили из Беларуси 5 29.05.2018, 13:07

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Геннадий Федынич

Фото: gazetaby.com

Лидер профсоюз РЭП должен был принять участие в международной конференции МОТ в Женеве.

Следователи не разрешили временно покинуть страну председателю независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу, которого в Беларуси обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», передает «Радыё Свабода».

Федынича включили в состав делегации глобального профсоюза IndustriALL, которая от 29 мая участвует в конференции Международной организации труда (МОТ) в Женеве.

«Руководитель следственной группы сказал Федыничу, что если бы за границу нужно было ехать для лечения, то тогда вероятно разрешение бы дали. А международная конференция не является основанием для поездки в Женеву при таком серьезном уголовном деле», - сообщил пресс-секретарь РЭП Николай Герасименко.

Генеральный секретарь IndustriALL Вальтер Санчес в письме на имя Следственного комитета просил разрешить Геннадию Федыничу выехать временно из Беларуси. Профсоюзы брали на себя гарантию возвращения на родину профсоюзного лидера, который находится под подпиской о невыезде.

Глобальный союз IndustriALL объединяет более 50 миллионов промышленных работников в 140 странах мира.

Обвиняют в уклонении от уплаты налогов

Геннадию Федыничу и бухгалтеру профсоюза РЭП Игорю Комлику предъявлены обвинения в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 УК), за что грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.

По такой же статье в 2011 году посадили председателя правозащитного центра «Вeсна» Алеся Беляцкого, которого приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, но освободили через три года. Белорусские, европейские и американские правозащитники признали Беляцкого политзаключенным, приговор был назван политически мотивированным.

Суд может состояться уже в июне. К тому Комлик провел за решеткой два месяца, Федынич от начала следственных действий в августе 2017 года остается под подпиской о невыезде.