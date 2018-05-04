Победа профсоюза РЭП: Наниматель до суда вернул деньги работнику 4.05.2018, 16:52

Прораб дорожно-строительного управления отстоял свои права.

Член профсоюза РЭП Николай Минков, прораб дорожно-строительного управления, посчитал, что его незаконно лишили зарплаты, обратился в суд, и наниматель признал свою неправоту, пишет praca-by.info.

Николай Минков работает производителем работ, то есть прорабом, в ДСУ № 10 в Калинковичах. Около полугода тому назад бригада под его управлением делала насыпь у железной дороги, и строительная техника задела кабель Белтелекома. Как объяснил работник, кабель в том месте залегал на глубине гораздо меньшей, чем положено нормативами, к тому же работника Белтелекома, который ранее постоянно присутствовал при работах, в тот день не было.

Спустя полгода Николай Минков, получив расчетный листок, обнаружил, что из его зарплаты вычли значительную сумму. В бухгалтерии ему объяснили, что сделали это на основании распоряжения директора:

– Бухгалтер объяснил, что полгода назад при моем производстве работ был поврежден кабель. Руководство полгода молчало, потом решило вычесть деньги у меня из зарплаты без моего согласия, без заявления… Тогда я уже обратился в независимый профсоюз РЭП, решил вступить в него. Мне помогли написать жалобу в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам решила, что я не прав, и продолжили высчитывать деньги.

После заключения КТС правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко составил иск от имени Николая Минкова. Это помогло отстоять права работника:

– Я подал в суд, и как только пришло на работу извещение с вызовом на суд, начальство обратилось к юристу треста, он разобрался в ситуации, сказал: «Вы неправильно оформили вычеты», и мне вернули деньги, - рассказал работник ДСУ.

Леонид Судаленко отметил, что профсоюз РЭП доволен исходом дела:

– Незаконность удержания заработной платы – без решения суда, по предполагаемому, не доказанному ущербу – налицо. Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, юрслужба профсоюза РЭП обратилась в Комиссию по трудовым спорам, но эффекта это действие не возымело, как часто бывает. После этого мы обратились в суд, и наниматель, к счастью, не стал доводить дело до суда, а сразу выполнил заявленные в иске требования. Как правовой инспектор, я хочу сказать: к сожалению, такие результаты бывают не часто. Профсоюз сделал всё, чтобы спор с нанимателем разрешился без судебных разбирательств.