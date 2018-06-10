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Короткие факты о Норвегии, после которых захочется переехать в эту страну

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  • 10.06.2018, 15:45
  • 1,869

Многие европейские страны могут только позавидовать этому северному государству.

Если при упоминании об этой стране у вас возникает ассоциация только с горами, то вы еще многого не знаете об этой прекрасной родине викингов. На самом деле Норвегия известна своими величественными фьордами, благоустроенными городами, отличной рыбалкой (и рыбными деликатесами), а также необычайной суровой северной романтикой. Более того, многие европейские страны могут только позавидовать такому низкому уровню преступности, как здесь, и одно из доказательств этого будет ждать вас в конце статьи.

AdMe.ru сделал подборку из 18 интересных фактов о Норвегии — от незначительных, но забавных, до внушающих восхищение. Но предупреждаем: после прочтения статьи вам наверняка безудержно захочется посетить эту страну, чтобы насладиться красивой природой и самостоятельно исследовать особенности местной жизни и людей.

1. Веселый социальный путеводитель по Норвегии

2. Впечатляющая нефтяная платформа во время шторма

3. Меч эпохи викингов, который был найден охотниками на поверхности скалы в южной Норвегии

4. Мягкий сыр, похожий на «Филадельфию». Название дословно переводится как «свежий как снег»

5. Картошка для ленивых. В ассортименте есть разные виды, это подготовленная картошка для запекания

6. В Норвегии горы есть даже в бутылках

7. Гигантский стальной лось, созданный норвежской художницей Линдой Бакке. Статуя является частью проекта, в рамках которого искусство призвано помочь уменьшить число ДТП.

8. А это прыгун из Норвегии, бронзовый призер Олимпиады-2018 Роберт Юханссон, который запомнился всем своими усами

9. Памятник «Мечи в камне», расположенный недалеко от норвежского города Ставангер, был установлен в память о сражении 872 года

10. Масштабное граффити After School («После школы») на одном из зданий в Норвегии. Его автор — талантливый уличный художник Рустам Кубик

11. Строительство Холугаландского висячего моста

12. Ставкирка в Боргунне — одна из самых древних сохранившихся каркасных церквей. Расположена в провинции Согн-ог-Фьюране и построена предположительно в 1150−1180 годах

13. Кьераг — одно из самых известных горных плато в Норвегии, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов

14. Необычный футбольный стадион в Хеннингсверe

15. Самый большой в мире ритуальный костер в норвежском городе Олесунн, который разжигают в честь летнего солнцестояния

16. Статуя Харальда Прекрасноволосого — первого короля Норвегии

17. Прекестулен — гигантский утес высотой 604 метра над Люсе-фьордом, еще одно из излюбленных мест туристов

18. Рассвет в Норвегии, отразившийся в мыльном пузыре, летящем над фьордом.


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