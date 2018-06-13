На карте мира появилось государство Северная Македония 13.06.2018, 7:31

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Название признано Грецией и международным сообществом.

Македония получила новое название. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, передает "Радио Свобода".

"Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение ... Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного потребления", - заявил он.

В Twitter политик добавил, что данное решение признано Грецией и международным сообществом.

"Больше нет БЮРМ (Бывшая югославская республика Македония - официальное название страны - ред). Больше нет международных соглашений, в которых не допускался бы македонский язык. Мы решаем вековой вопрос. Мы сами по себе, и это окончательно признают все наши соседи, Греческая Республика и международное сообщество", - написал он.