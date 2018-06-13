Испанию заподозрили в скрытом шпионаже за Пучдемоном 13.06.2018, 15:43

Бельгия проведет специальное расследование.

Бельгийские власти проведут расследование по поводу вероятной слежки испанских спецслужб за бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном в Бельгии без ее ведома.

Соответствующее расследование начал комитет, который контролирует федеральную службу разведки, пишет De Tijd.

Расследование инициировал Питер Буйсрогге, член правого фламандского альянса (N-VA).

"Я хочу знать, имело ли место вмешательство испанской разведки или службы безопасности на нашей территории, и если да, то произошло ли это с ведома бельгийских федеральных служб безопасности?" - сказал он.

Буйсрогге просит проверить заявления о том, что испанские власти развернули ряд секретных агентов и поместили передатчик GPS под машину Пучдемона, пока он был в Бельгии.

Члены бельгийской партии N-VA, которая иногда призывает к распаду Бельгии и открыто поддерживала сепаратистов в Каталонии, выразили поддержку Пучдемону после референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года, заявив, что свергнутый каталонский лидер может искать убежища в Бельгии.

Пучдемон бежал в Бельгию после голосования за независимость, которое Мадридом было признано неконституционным. Ему предъявлены обвинения, в том числе в мятеже и нецелевом использовании государственных средств в Испании. Сейчас Пучдемон находится в Германии, где власть не удовлетворяет просьбу Испании о его выдаче.