Факты о Минске, которые удивят иностранцев 13.06.2018, 21:30

И многих белорусов тоже.

Париж, Стамбул, любое другое название — город контрастов. И наш Минск тоже может удивлять приезжих. Можно зачитать государственный путеводитель и рассказать про войну, зелень и Битву на Немиге, а можно рассказать другую правду — с интересными фактами. The Village Беларусь собрал несколько занимательных фактов о Минске и постарался не слишком ударяться в заезженные истории.

В Минске только Лукашенко может запретить рубить деревья

В Минске при любой заминке во время дорожных или строительных работ вырубают деревья. Надо перенести канализацию — срубают дерево, надо поставить забор — вырезают рощицу, и так далее. Есть нормативы по так называемым компенсационным посадкам, но большие деревья пилят возле домов в центре, а тоненькие саженцы втыкают в землю где-то на окраине, и далеко не все они выживают. Пока диктатор не вмешается, деревья пилить не прекращают:

В Минске новоделы 21 века объявляют памятниками архитектуры со 150–летней историей

В Минске любят сносить исторические здания: при трех последних главах Мингорисполкома разрушили немало важных и красивых домов. Еще хуже то, что на месте снесенных строят новоделы и объявляют их историко-культурной ценностью. Так поступили с домами по улице Торговой, 27 и по улице Революционной, 17: был дом с историей в полтора века — в 2008–м его снесли, построили на его месте новое и повесили табличку «Гісторыка-культурная каштоўнасць, будынак другой паловы 19 стагоддзя».

В Минске милиция забирает за молчание и массово-одиночные акции

Минским милиционерам не нужно особых поводов, чтобы задержать и доставить в отделение человека. В 2011–м разом задержали 220 человек, которые просто… молчали на площади. Тогда же по всей стране задерживали людей за то, что те хлопали в ладоши. В Гродно дошло до маразма: штраф за хлопанье в ладоши выписали однорукому инвалиду. Но это было давно, а сейчас у милиционеров новые вызовы и новые поводы: минскую активистку Викторию Биран задержали за «массовое мероприятие — одиночный пикет».

Минск — большой город

Минск — один из крупнейших городов Европы. Его площадь — 349 квадратных километров. На его территории бы свободно поместились несколько европейских стран и зависимых территорий: Ватикан, Монако, Гибралтар, Сан-Марино, Гернси, Лихтенштейн, — и останется еще 40 «квадратов». А по числу населения Минск находится на 10 месте Европы: здесь проживает столько же людей, сколько в Черногории, Люксембурге, Мальте и Исландии, вместе взятых. Или одна целая Латвия.

Проспект Независимости срисован с Невского проспекта

Архитектор Юрий Градов рассказывал, что после войны, когда восстанавливали улицу Советскую, градостроители настаивали на небольшой ее ширине. Но Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Пантелеймон Пономаренко выяснил, что ширина Невского проспекта в Ленинграде — 48 метров, и решил и в Минске сделать такую же. Благодаря этому решению наш проспект Независимости сейчас такой широкий. Кстати, в Минске есть свой Невский, сюда можно водить друзей из Питера. Только это не проспект, а маленький переулок всего в 220 метров длиной, рядом с проспектом Жукова и Железнодорожной больницей. Тут еще уцелело несколько частных домов.

Проспект Независимости — одна из самых длинных улиц Европы

Наш проспект еще и очень длинный: 15,5 км до границы города. И это значительно больше, чем у других улиц, которые называют самыми длинными в Европе: Avinguda Diagonal в Барселоне (11 км), Corso Francia в Турине (11,75 км) или Соборный проспект в Запорожье (10,8 км).

Длиннее нашего проспекта Независимости — Московский проспект в Харькове (18 км), улица Софийская в Санкт-Петербурге (18,5 км), Приморское шоссе там же (59 км).

В Минске памятников Ленину больше, чем памятников писателям

Вне музейных стен в столице уцелело около полутора десятков памятников и бюстов Ленину: какие-то общедоступны, какие-то — на территории предприятий. Самый старый памятник (и единственный довоенный) — 1936 года — установлен на территории 3-й Городской клинической больницы рядом со стадионом «Динамо». За последние несколько лет по крайней мере троих Лениных демонтировали, а один сменил статус: раньше стоял на закрытой территории МТЗ, а сейчас передвинут за забор тракторного, — любой прохожий может подойти. Уличных памятников Ленину в Минске больше, чем памятников беларуским князям (таких в столице вообще ни одного нет) и больше, чем памятников всем писателям, вместе взятым (надгробия не в счет).

В Минске до сих пор находят снаряды времен войны

Последняя война, прошедшая через Минск, закончилась 73 года назад. Но до сих пор при дорожных работах в столице находят неразорвавшиеся бомбы, мины, гранаты. Самый свежий случай произошел буквально вчера, 11 июня: на Партизанском проспекте при замене теплотрассы выкопали снаряд. Его, как и другие подобные находки, вывезли на полигон и уничтожили.

В Минске туманов больше, чем в Лондоне

Лондон, славящийся своими чаепитиями, политическими убежищами и туманами, по крайней мере по части туманов нам сильно проигрывает. Так, по статистике, в британской столице туман бывает 25 дней в году, а в белорусской — вдвое чаще: 48 дней. Правда, в Лондоне 110 дней в году вообще мгла, а в Минске — лишь 0,3 дня в году. Туманно все это.

Минск растет, но закрываются вокзалы и аэропорт

Как мы уже писали, Минск — один из крупнейших городов Европы. Сюда постоянно приезжают новые люди, растет число перевозок, открываются новые авиарейсы. Несмотря на это, в столице то и дело закрывают крупные транспортные узлы: в 2014–м закрыли и снесли автовокзал «Московский», в 2016–м закрыли автовокзал «Восточный», в декабре 2015–го для коммерческих авиарейсов закрыли аэропорт «Минск–1». У десятого по числу жителей городов Европы остался один аэропорт, один автовокзал и один железнодорожный вокзал.

Первый в мире памятник программистам поставили в Минске

В 1975 году у здания ЦНИИТУ (Центральный научно-исследовательский институт техники управления) на Партизанском проспекте установили скульптуру Леонида Зильбера «Труд» (другое название — «Наука»). Эта шестиметровая композиция из кованой меди изображает юношу и девушку, у которых в руках — осциллограф и перфолента с программой. Эту скульптуру считают первым в мире памятником программистам.

В Минске до сих пор нет пешеходной улицы

Действительно странный факт: у такого большого города до сих пор нет пешеходной улицы. Еще с 2008 такую улицу пытались создать, но получилось только к 2012–му и только по выходным с мая по сентябрь — тогда свободно можно было ходить по проезжей части Карла Маркса лишь от Володарского до Комсомольской. Но через два года проект свернули и переместили всю пешеходку на площадь Свободы (машины на окрестных улицах все равно ездят). С осени прошлого года городские власти переделывают улицы Комсомольская и Революционная — обещают, что отныне пешеходными станут они. Но не целиком: местные жители, службы доставки и клиенты заведений по-прежнему смогут ездить. По-настоящему пешеходной улицы в столице, похоже, не предвидится.

Налогами одного минчанина можно оплатить зарплату целому городу

В 2017–м году IT-предприниматель Виктор Прокопеня заработал 58,9 миллиона рублей (около 30 миллионов долларов). С этих денег он уплатил 7 миллионов рублей налога. Это 8.589 средних зарплат по стране — денег хватит, чтобы выплатить зарплату всем работающим жителям среднего белорусского райцентра вроде Столина или Смолевичей. Или купить 11 фонтанов для нового здания Верховного суда, без которых судьям крайне сложно выносить приговоры.

На минских заводах есть собственные улицы

Минск — большой город, и в нем есть несколько очень больших заводов: автомобильный, тракторный, домостроительный и другие. И эти заводы настолько большие, что на их территории есть собственные улицы, светофоры и пешеходные переходы, а также железнодорожные станции. На МАЗе, например, есть улицы Магистральная и Механическая, а на МТЗ — Центральная и Сборочная.

В Минске жил убийца президента США

История известная и довольно затасканная, но все же иностранцев можно приводить на площадь Победы, к улице Коммунистической, 4 (тогда — Калинина) и показывать балкон второго этажа, где в квартире № 24 жил американец Ли Харви Освальд. Он приехал в Минск в 1960 году и прожил здесь до 1962–го, даже женился на минчанке Марине Прусаковой. Освальд работал на радиозаводе и поначалу был очарован советским укладом жизни, но довольно быстро ему наскучила большая зарплата, которую негде было тратить (здесь даже боулинга нет, отмечал он), и в середине 1962–го чета Освальдов с ребенком уехала из СССР. А в ноябре 1963 года в Далласе убивают президента США Джона Кеннеди, и комиссия Уоррена признает, что убийцей был действовавший в одиночку Освальд. Но Ли Харви не дожил до суда: через два дня после убийства Кеннеди владелец ночного клуба Джек Руби застрелил Освальда.

В Минске полтора десятка заводов выпускают оружие

Минск, конечно, не Санкт-Петербург, где делают подводные лодки, и даже не Нижний Тагил, где собирают танки. Но и в нашем городе есть по крайней мере полтора десятка предприятий, которые выпускают вооружение и прочую военную технику. Пистолеты, винтовки, противотанковые комплексы, боевые дроны, бронеавтомобили, ракетные, зенитно-ракетные и ракетно-пулеметные комплексы… В год Беларусь продает военной продукции на миллиард долларов. Кстати, столько же заработал за 9 месяцев прошлого года один лишь резидент Парка высоких технологий — компания EPAM Systems.

В честь Минска называется американская группа, играющая «тяжеляк»

Минск — это не только столица Беларуси, это еще и марка радиоприемников, холодильников, мотоциклов, компьютеров. А также торт, крейсер-авианосец, астероид, фирменный поезд, ресторан в Германии, кинотеатр в России, синагога в Канаде и даже метал-группа Minsk из штата Иллинойс, которая играет дум, сладж и пост-метал.

В Минске родились глава голливудской киностудии и известный американский изобретатель

Беларуская земля славна талантами, которые разъехались по миру. Беларусь стала родиной для трех президентов Израиля и для четверых Нобелевских лауреатов. А среди известных уроженцев Минска, которые прославились за границей, можно назвать Лазаря Меира, который в США под именем Луис Майер стал кинопродюсером и одним из основателей известной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer; а также Акибу Горовица, который в США взял себе имя Конрад Хьюберт и прославился как изобретатель фонариков и батареек, — основанная им фирма сейчас называется Energizer.