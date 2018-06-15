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Криштиану Роналду получил два года тюрьмы

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  • 15.06.2018, 20:03
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Криштиану Роналду

Знаменитого португальского футболиста также приговорили к крупному штрафу.

Футболист Криштиану Роналду заключил сделку с испанским следствием, согласившись на штраф в 18,8 млн евро и лишение свободы сроком на два года условно. Как пишет «Немецкая волна», об этом в пятницу, 15 июня, сообщила испанская газета El Mundo.

По информации издания, нападающий "Реала" и сборной Португалии намерен ходатайствовать в суде о выплате дополнительного штрафа в счет погашения тюремного срока. Как сообщает El Mundo, под текстом нынешнего соглашения на данный момент отсутствует подпись главы испанского налогового ведомства.

Испанская юстиция обвинила Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год. Ему грозило тюремное заключение сроком до трех с половиной лет и штраф до 28 миллионов евро. При этом Криштиану Роналду утверждал, что никогда не пытался уклониться от уплаты налогов.


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