В Гаагу доставили аргументы и факты 4 Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

16.06.2018, 17:26

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Россию ожидает политическая и финансовая расплата.

Противостоя российской агрессии, противодействуя лжи и манипуляциям пропаганды Кремля, Украина стремится добиться справедливости и покарать Россию в зале суда.

Соблюдая решение Международного суда ООН, рассматривающего дело "Украина против России" (в котором Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации), Украина 12 июня передала меморандум. Это документ, в котором представлены доказательства вины РФ: кратко изложены факты, на которых основывается иск Украины, а также сформулированы юридические аргументы.

Помимо 366-страничного меморандума судьям МС ООН передали приложения, состоящие из 28 томов. Доказательная база основывается на материалах следствия (в том числе и Совместной следственной группы, расследующей обстоятельства катастрофы MH17) и включает в себя аудио- и видеозаписи, сопровождаемые переводом. Также суду представлены показания 7 свидетелей, касающиеся притеснений по национальному признаку в Крыму, и 10 — по финансированию российским государством терроризма в Украине.

Цель Украины в МС ООН — не только добиться признания вины России в нарушении конвенций и получить финансовую компенсацию, но и заставить Кремль прекратить поддержку боевиков и преследования украинцев и крымских татар. Задача Киева в суде — доказать, что со стороны Москвы была последовательность действий, что был умысел российского государства, в результате которого пострадали люди. Это трудно, несмотря на то количество преступлений, которые совершила Российская Федерация.

Достаточно сказать, что ранее еще ни одно государство не обвинялось другим в финансировании терроризма на основании Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Поэтому, анализируя все те преступления, которые совершила Россия в ходе оккупации Донбасса и аннексии Крыма, украинская сторона тщательно выбирала факты нарушений международных договоров, фокусируясь на тех эпизодах, которые могла стопроцентно доказать, опираясь на несколько источников.

В отношении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации это — ущемление прав крымских татар и украинцев, когда российские оккупационные власти запрещают деятельность Меджлиса, похищают представителей крымскотатарского народа и ограничивают образование на украинском языке. Что касается нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то это эпизод с MH17 (сбитого ракетой, выпущенной российским "Буком"), обстрел мирных жителей Мариуполя, Краматорска, Авдеевки и Волновахи, а также террористические акты в Харькове, Одессе и Киеве. В последнем случае речь идет о покушении на Антона Геращенко.

Теперь в соответствии с распорядком, установленным судом, настала очередь России предоставлять контрмеморандум, т.е. свои аргументы и комментарии в ответ на обвинения Украины. Москва должна сделать это до 13 июля 2019 г.

Позиция Киева состоит в том, что данный процесс нельзя разделять на две части — на рассмотрение МС ООН своей юрисдикции и дела по существу. Но после украинского меморандума Россия, скорее всего, пойдет на оспаривание юрисдикции суда: Москва всегда идет по "проложенным рельсам". А именно такой юридический путь она избрала, когда в 2008 г. Международный суд ООН начал рассматривать иск Грузии против России: Тбилиси обвинял Москву в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В конечном счете (из-за несоблюдения грузинами формальных досудебных процедур) в 2011 г. суд постановил, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска против РФ.

Напомним, что в апреле 2017 г. МС ООН вынес первое промежуточное решение в процессе "Украина против России", признав свою первичную юрисдикцию по обеим конвенциям — о расовой дискриминации и о борьбе с финансированием терроризма. Иными словами, суд, не вникая детально в процесс, счел, что имеет право и основание рассматривать заявление нашей страны.

Тогда же МС ООН принял решение удовлетворить ходатайство Украины и ввести временные меры для защиты национальных меньшинств в Крыму. Он обязал Россию, во-первых, воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса. Во-вторых, обеспечить ведение обучения на украинском языке.

Поскольку россияне проигнорировали это решение суда, в апреле Киев обратился к МС ООН с просьбой дать разъяснения своего предписания о возобновлении деятельности Меджлиса. В конце мая судебный орган обратился к России с требованием предоставить ему информацию о выполнении этого пункта временных мер. По словам заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, агента Украины Елены Зеркаль, эти процедурные шаги дадут МС ООН возможность оценить реальное состояние дел.

Рассмотрение дела "Украина против России" обещает быть долгим: основные баталии этой российско-украинской войны на юридическом фронте еще впереди. Однако в конце этого судебного процесса (на что мы, украинцы, очень надеемся) Российскую Федерацию будет ожидать политическая и финансовая расплата за развязывание войны и оккупацию украинской территории.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»