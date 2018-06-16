В Беларуси борются с еще одним вредным производством 16.06.2018, 19:13

На этом раз под Гомелем.

Как найти компромисс, который бы позволил нормально жить в окрестностях отечественных предприятий? Ответ не первый месяц ищут в Бресте, где строится аккумуляторный завод с вредным свинцом, ищут под Светлогорском, где невозможно дышать от выбросов завода беленой целлюлозы, а с недавнего времени ищут и в Гомеле, передает «Белсат».

Смогли бы вы несколько месяцев подряд жить с запахом жженого пластика на улице и в собственной квартире? Ведь для жителей Новобелицкого района Гомеля такой расклад стал невыносимой обыденностью. Источник загрязнения – завод «Гомельобои», который находится неподалеку.

Рядом с заводом – школа, детская поликлиника и популярная среди родителей большая детская площадка. Вонь с самого начала вызывала у жителей беспокойство, но санитарные службы уверяют, что все показатели в районе в норме. Правда, гомельская санстанция аккредитована на замеры только в четырех позициях, и с результатами ее проверок согласны не все эксперты.

«Производство такого типа выбрасывает целую группу токсичных газов, и они очень вредны для здоровья человека. Газы имеют неприятный запах, они токсичны и вызывают аллергические реакции», - отмечает кандидат биологических наук Виктор Хомич.

На условиях анонимности работники «Гомельобои» рассказывают, что на заводе не работает печь, которая должна выжигать вредные вещества из общего потока выбросов. Но остановить предприятие, которое приносит прибыли и дает работу, не так легко. Для некоторых эти аргументы более важны, чем какой-то запах.

На днях инициативная группа жителей все же отправилась на прием к местному «депутату». Там их заверили, что дело «контролируют» и в ближайшее время ситуацию исправят. О том, что на «Гомельобои» происходит монтаж фильтра, журналистам подтвердил и заместитель директора предприятия Виктор Скорняков. Он сказал, что новая система имеет заработать в понедельник, после чего должен исчезнуть запах.

Что ж, возможно, на одну проблему будет меньше. На одну, так как завод загрязняет не только воздух, но и залив реки Сож.

«Невозможно детей на речку вывести, чтобы купаться. Загрязняют реку. Все жалуются!» - замечает жительница Новобелицы.

Но это уже, наверное, будет следующий шаг борьбы местных жителей за чистое окружение.