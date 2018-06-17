Белорусскую медицину сравнили с соседними странами 22 17.06.2018, 9:14

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Самые большие вопросы вызывают «расходы» государства на здравоохранение.

Здравоохранение Беларуси в сравнении с другими странами: с чем у нас все хорошо, а где надо поработать

В последнем отчете Всемирной организации здравоохранения можно увидеть, с какими аспектами в этой области в Беларуси по сравнению с другими странами все вполне себе хорошо, а в каких направлениях еще стоит поднажать. Например, на фоне других мы очень выгодно выглядим в вопросе материнской смертности и вакцинации. И не очень — в плане расходов государства на здравоохранение, пишет tut.by.

По материнской смертности в 2015 году Беларусь находилась на 6 месте в мире. Это очень хороший мировой показатель. И на самом деле это место можно даже расценить, как второе, потому что у четырех первых стран одинаковый показатель: 3 смерти на 100 тысяч родов. Речь идет про Финляндию, Грецию, Исландию и Польшу. Затем идут страны, где 4 смерти на 100 тысяч родов. Это Австрия, Беларусь, Чехия, Италия, Швеция, Кувейт.

У наших соседей, например, в Литве этот показатель доходит до 10, в Латвии — 18, Украине — 24 и России — 25.

Детскую смертность в отчете ВОЗ считают, учитывая неонатальную смертность и смертность детей до 5 лет. По данным за 2016 год, у нас этот показатель равен 3,9 случая на 1000 рождений. В мире мы на 27 месте, это вполне неплохая позиция. Такие же данные, например, у Бельгии. На первом месте в мире Исландия с показателем 2,1 смерти на 1000 рождений. У наших соседей в 2016 году цифры были хуже, чем у нас: у Латвии — 4,6 случая, Польши — 4,7, Литвы — 5,3, России — 7,7, Украины — 9,1. Хуже всего этот показатель в Чаде — 127,3 смерти.

Тем временем в Беларуси, исходя из отчета ВОЗ, в 2016 году был относительно высокий уровень заболеваемости туберкулезом: 52 случая на 100 тысяч человек. В Европе мы на 13 месте в этом смысле, и это не очень радует. На первом месте Кыргызстан и 145 случаев, дальше идет Молдова и 101 случай. У некоторых наших соседей показатель еще хуже, чем у нас: в Украине — 87, России 66, Литве — 53. В то же время в Латвии — 37 случаев, а в Польше — 18.

Если обратиться к национальной статистике, то она дает такие цифры. В этом же 2016 году в Беларуси на 100 тысяч человек было 28,2 случаев впервые установленного туберкулеза. Это следует из сборника «Здравоохранение в Республике Беларусь». Если следовать данным из этого отчета, то количество впервые установленных случаев туберкулеза у нас сокращается. В 2004 году их было 55,4 случая на 100 тысяч человек.

С другой стороны в сборнике указано, что в 2016 году у нас было 46 на 100 тысяч населения бациллярных пациентов, состоящих на учете.

Согласно данным ВОЗ за 2015 году у нас достаточно низкая распространенность поверхностного антигена гепатита В среди детей до 5 лет. Этот показатель — 0, 2%. В мире он самый низкий во Франции и Аргентине — 0, 01%. У наших соседей: в Украине — 0,46%, России — 0, 88%, Литве — 0,19%, Латвии — 0,51%, Польше — 0,04%.

В 2016 году уровень вакцинации у нас составлял 98%. Это очень хороший мировой показатель, учитывая, что максимум 99%. Тут мы на 18 месте в мире.

Несмотря на то, что многие показатели в здравохранении у страны довольно хорошие, у белорусов достаточно высокая вероятность умереть в возрасте с 30 до 70 лет от любого сердечно-сосудистого заболевания, рака, диабета, хронических респираторных болезней. В 2016 году она составляла 23,7%. Мы на 36 месте в мире и на 10-м в Европе — тут чем выше в рейтинге, тем хуже.

Удивительно, но по смертности из-за загрязнения домашних хозяйств и воздуха в 2016 году у нас тоже не самый лучший в Европе показатель. Это 60,7 случаев на 100 тысяч населения. В Европе мы на 16 месте, если составлять рейтинг, начиная со стран, где это происходит еще чаще. Меньше всего такой смертности в Финляндии и Швеции — 7,2 случая, больше всего в Таджикистане — 129,3.

Еще один неожиданный факт: Беларусь на первом месте в Европе по смертности от непреднамеренного отравления. И это самый худший показатель в регионе. Этот показатель оценивается в рамках критериев отправления опасными химическими веществами, и от загрязнения воздуха, воды и почвы. В 2016 году у нас было 2,6 случая на 100 тысяч населения. В мире мы на 28 месте. Вообще по этой причине не умирают на Мальдивах. В Европе реже всего это происходит на Кипре, в Дании, Израиле, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Швейцарии. Там показатель 0,1.

Индекс всеобщего медицинского обслуживания, включающий защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медицинским услугам и безопасным, эффективным, качественным и доступным основным лекарствам и вакцинам согласно ВОЗ в 2015 году у нас был равен 74. В Европе на первом месте Австрия с индексом большим или равным 80. Такой же показатель у Бельгии, Дании, Франции, Исландии, Израиля, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Великобритании. В мире такой же показатель еще и у Канады и США. В Европе хуже всего с этим дела обстояли в Черногории, там показатель — 54. В Украине и России он, например, — 63.

И напоследок, в Европе в 2015 году мы были только на 46 месте по тратам государства на здравоохранение. Отчет ВОЗ говорит, что это 8,5% от общих государственных расходов.

Больше всего в Европе на здравоохранение тратят в Швейцарии — 25,2% и Германии — 21,4%. В Америке, например, эти траты составляли 22,6%. Наши соседи на здравоохранение выделяли средства таким образом: в Украине — 8,3%, Латвии — 8,9%, России — 9,6%, Польше — 10,7%, Литве — 12,2%.