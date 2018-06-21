В Шереметьево пропал просивший политубежище журналист из Конго 21.06.2018, 13:00

Российские правозащитники заявили о потере контакта с журналистом из ДРК, которому на родине угрожает опасность.

Комитет "Гражданское содействие" сообщил о потере контакта с журналистом из Демократической республики Конго, который был вынужден покинуть родину. Об этом сообщила Каспаров.Ru советник по миграционным вопросам комитета Наталья Прокофьева.

По ее словам, в распоряжении организации есть заявление беженца, которое было проигнорировано сотрудниками погранконтроля аэропорта Шереметьево.

"К нам обратился гражданин Демократической республики Конго, журналист, подвергшийся преследованию на родине. С 18 июня он находится в транзитной зоне аэропорта Внуково. При наличии у него в паспорте действующей визы до 12 июля 2018 года его не выпустили из аэропорта, хотя на пограничном контроле он заявил, что хочет обратиться за убежищем", — рассказала Прокофьева.

По ее словам, 19 июня сотрудники погранконтроля попытались посадить его в самолет и отправить назад в ДРК. Однако он настаивал на возможности обратиться за убежищем и его оставили в транзитной зоне. Там он составил, как сумел, текст обращения за убежищем и передал бумагу сотруднику погранслужбы, сообщила Прокофьева.

"Сегодня он позвонил в панике, успел сообщить, что за ним пришли какие-то люди, после чего его телефон перестал отвечать. Этот человек утверждает, что

на родине в ДРК существует реальная опасность для его жизни. Его нельзя возвращать, не рассмотрев его ходатайство о статусе беженца", — рассказала Прокофьева.

Отметим, что транзитная зона формально не является зоной действия миграционного законодательства России и все попытки российских властей выдворить журналиста на родину, где ему угрожает опасность, незаконны.