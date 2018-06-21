В Слуцке у футбольного комментатора разлетелись на остановке 400 рублей 5 21.06.2018, 17:44

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Егор Колесник

«В не совсем хорошее время рядом с нами живут хорошие люди».

Случчане помогли футбольному комментатору из Солигорска Егору Колеснику «поймать» 40 купюр по 10 рублей, которые разлетелись у него из-за сильного ветра.

Егор Колесник рассказал «Кур'еру», как это всё произошло.

В среду, 20 июня, парень ехал на маршрутке из Минска в Слуцк. К 13.30 его ждали в СФК «Слуцк»: они готовят видео к 20-летию футбольной команды. Около 12.30 он вышел на остановке «Рынок».

«В маршрутке плохо закрывалась дверь, и, когда я выходил, водитель попросил хлопнуть ею изо всех сил. Сразу сделать это не мог, потому что в одной руке держал рюкзак, в другой — штатив и кошелёк. Когда попытался освободить одну из рук, неудачно за что-то зацепился и уронил все деньги», — рассказывает Егор.

В этот момент к футбольному комментатору подбежали пять-шесть человек — женщины и один дедушка. Они «ловили» деньги, поднимали их с асфальта и клали прямо в кошелёк Егору. Молодой человек был уверен, что из-за сильного ветра недосчитается нескольких купюр. Но эта мысль его не расстраивала, потому что он с воодушевлением наблюдал, как люди на остановке «оперативно и сконцентрировано» помогают ему.

«Мне было не жалко денег. Сам был бы виноват, если бы не досчитался 50−100 рублей. Да и это стало бы моей платой за то, что я увидел, какие добрые люди находятся вокруг нас», — говорит Егор.

По его словам, случчане помогли собрать ему всю сумму примерно за 10 секунд. Ни одна из 40 купюр не потерялась и «не улетела».

«Мне кажется, что те люди на остановке помогли мне потому, что у них доброе воспитание, — считает Егор. — Хочу ещe поблагодарить их за помощь. Я рад, что в не совсем хорошее время рядом с нами живут хорошие люди».