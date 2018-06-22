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В ООН проголосовали за вывод войск РФ из Молдовы

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  • 22.06.2018, 20:18
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Речь идет о требовании к РФ вывести свои войска из Приднестровья.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Республики Молдова. Об этом сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter-аккаунте, передает newsone.ua.

"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", - рассказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Отмечается, что украинская сторона выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдовы.


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