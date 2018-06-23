Когда уйдет Путин? 1 Юрий Смелянский, «Зеркало недели»

23.06.2018, 13:25

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Санкции — один из инструментов.

На фоне продолжающегося противостояния между Российской Федерацией и странами Западной цивилизации, которое несет растущую угрозу еще одной полномасштабной мировой войны, все чаще возникает вопрос: когда Россия как агрессивное государство прекратит свое существование?

Даются различные прогнозы — от вот-вот до никогда. Империи рано или поздно умирают, а значит, это судьба и России. Вместе с тем решение задачи "развалить государство с огромным ядерным потенциалом" может иметь непоправимые негативные последствия. Это понимают на Западе. Это понимают и в России, на этом спекулируют российские власти.

Любую войну можно разложить на структурные компоненты: вооруженная борьба; экономические, дипломатические, идеологические, информационные ресурсы. Используя эти компоненты с разной интенсивностью, стороны — участники войны стремятся достичь поставленных целей. Каждый из перечисленных компонентов имеет значение и оказывает влияние на достижение целей войны. Но без достаточного объема экономических ресурсов использовать комплексно все остальные компоненты вряд ли возможно.

Санкции — один из инструментов, с помощью которого снижают ресурсные возможности агрессивно настроенного государства и, как следствие, подталкивают его руководство к принятию решения о невозможности продолжения вооруженной агрессии.

В поиске ответа на вопрос: "когда Россия как агрессивное государство прекратит свое существование?", в первую очередь следует оценить, насколько хватит у Российской Федерации ресурсов для продолжения ведения войны в Украине и Сирии? Как долго она сможет продолжать гонку вооружений? Имеет ли возможность расширять зону вооруженной агрессии и продолжать экспорт агрессии?

Санкции как один из факторов развала СССР

Государства умирают медленно. Экономический кризис в СССР начался в середине 70-х прошлого столетия. За 1978–1984 гг. валовой сбор зерновых сократился с 237 млн до 173 млн т. За десять лет (с середины 70-х) рождаемость упала в четыре раза. С 12 млн до 4 млн человек сократилась доля молодежи в общественном производстве.

В то же время среди рабочих и служащих женщины составляли более половины от всего количества занятых в общественном производстве. Даже в первые годы после окончания Второй мировой войны этот показатель не превышал 47%. В 1985–1986 гг. резко упали мировые цены на нефть, что еще больше обострило экономический кризис. Нарастал дефицит продуктов питания и других товаров первой необходимости, что в итоге привело к введению карточной системы распределения.

СССР вел агрессивную внешнюю политику и за период после окончания Второй мировой войны принял участие в 31 вооруженном конфликте. Инструментом, подкрепляющим призывы к советскому руководству умерить свою агрессивность, стали санкции, оказавшие дополнительное влияние на развитие экономического кризиса в стране.

В январе 1980 г. в ответ на вторжение в Афганистан США ввели санкции против СССР. И они были не первыми. Данный пакет санкций предусматривал прекращение выдачи лицензий на продажу высоких технологий в Советский Союз. Был ограничен экспорт американских товаров, заморожены все культурные и экономические мероприятия. Советским судам запретили заниматься рыбным промыслом в водах США. Были введены ограничения на поставки такого необходимого в СССР зерна.

В декабре 1981 г. был принят еще один пакет санкций. Повод — введение чрезвычайного положения в Польше. Санкции затронули электронный и нефтегазовый секторы. Американским компаниям было запрещено поставлять в СССР соответствующее оборудование и технологии. В июне 1982 г. эмбарго было ужесточено. Запрет распространился на продукцию, производимую филиалами американских фирм, а также третьими странами по американским лицензиям. В ноябре 1982 г. список экспортных ограничений был расширен. Дополнительно были введены ограничения на льготное кредитование СССР.

Санкционная политика проводилась комплексно. Международное сообщество разработало и реализовало стратегию "контролируемого технологического отставания". Согласно этой стратегии технику и технологии можно было продавать в социалистические страны не раньше, чем через четыре года после начала серийного выпуска. Была запущена программа по снижению энергетической зависимости западноевропейских государств от Советского Союза. Очередной пакет санкций был введен 1 сентября 1983 г. Повод — сбитый "Боинг-747".

Весь период противостояния СССР реагировал на ограничительную политику Запада традиционными заявлениями о двойных стандартах, несправедливости и абсурдности выдвинутых обвинений. Внутри страны населению объясняли, что санкции — это попытка недобросовестной конкуренции со стороны геополитического противника. Действия советского руководства подавались как зеркальные по отношению к действиям США, а санкции трактовались как попытка ограничить независимую внешнюю политику СССР. В стране пропагандировался лозунг "намсанкциинипочем", с бравурными отчетами о том, как именно в Кремле плевали на западные ограничения. Постепенно антисанкционная политика распространилась на все сферы общественной жизни, включая культуру и спорт.

Один из итогов — введение карточной системы распределения на отдельные группы товаров первой необходимости. С момента введения последнего пакета санкций до момента объявления о прекращении существования государства СССР оставалось восемь лет и четыре месяца.

Санкции и российская агрессия против Украины

Мировое сообщество с первых дней вооруженной агрессии против Украины, начавшейся с оккупации Крыма, не признало и осудило враждебные действия России. Одно из последствий этого непризнания — санкции. Первые из них были введены США 6 марта 2014 г. Постепенно расширяясь, санкции действуют уже на протяжении четырех лет.

Руководство РФ неоднократно делало громкие заявления о неэффективности применяемых ограничительных мер. В лучших традициях СССР было объявлено о "полезности" санкций для российской экономики и внедрении политики импортозамещения. В информпространство были вброшены новые мемы типа: "Тополь санкций не боится", "Не смешите мои "Искандеры" и проч. Итог санкционных ограничений и встречной политики властей России "смех "Искандеров" поумерил.

Российские экономисты и официальные представители российской власти вынуждены отмечать провал политики импортозамещения. Даже по официальным отчетам Росстата видно, что по ее итогам в балансе ресурсов мяса, мясопродуктов, молока и молокопродуктов наблюдается ухудшение ситуации. Отмечаются снижение запасов ресурсов, уменьшение производственного потребления, то есть объемов производства, и нестабильное производство. Цифры говорят о падении личного потребления молока и молокопродуктов. Такая же ситуация с ресурсным балансом по рыбе и рыбопродуктам. Другими словами, располагаемый объем ресурсов не гарантирует стабильности продовольственной безопасности Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2017 г., по данным того же Росстата, количество высокотехнологичных рабочих мест уменьшилось почти на 2,5 млн единиц. Лидерами сокращения являются:

— обрабатывающая промышленность — на 508,9 тыс. высокопроизводительных рабочих мест;

— транспорт и связь — на 397,6 тыс.;

— строительство — на 291,7 тыс.;

— операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — на 200,4 тыс.;

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды — на 107,1 тыс.

В финансовом секторе количество высокопроизводительных рабочих мест снизилось на 96,3 тыс. И эти процессы продолжаются. Россия, с точки зрения ее экономической привлекательности для инвестора, все больше превращается в токсичную территорию. С 2014 г. наблюдается усиление бегства капиталов из РФ. Влияют на этот процесс санкции, антисанкции российского руководства, а также озвучиваемые намерения.

Даже несмотря на рост цены нефти в последнее время, российский фондовый рынок теряет инвесторов. По состоянию на май 2018 г., пять недель подряд фонды-нерезиденты активно продают акции российских компаний. Отток капитала постоянно усиливается. Только за период с конца апреля до 23 мая зарубежные фонды продали российских ценных бумаг на 1 млрд долл. США. В первую очередь, деньги из России выводят фонды, которые были ориентированы в своей деятельности исключительно на эту страну.

Банковская система в РФ также переживает кризис. В целом за 2014–2017 гг. (по состоянию на 4 октября 2017 г.) Центробанк России отозвал лицензии (ликвидировал) у 364 коммерческих банков. Для преодоления этого кризиса в России взяли курс на увеличение доли государства в банковской системе. По оценке Fitch, "усиленное доминирование государственных игроков может увеличить зависимость отрасли от государства, так как большинство госбанков регулярно нуждаются в поддержке".

С 2013 г. госбанки получили вливаний от государства на сумму 2 трлн руб. Из этой суммы 260 млрд руб. поступили непосредственно из федерального бюджета, 854 млрд — из Фонда национального благосостояния и еще столько же — по программе докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ). По сути, это скрытая форма санации российских коммерческих банков, находящихся в госсобственности. На сегодняшний день государство контролирует более 55% банковских активов РФ, искажает конкуренцию и может вызвать вопрос о доверии к Центробанку, отмечало S&P Global Ratings.

В январе 2018 г. Республике Хакасия и Костромской области было запрещено самостоятельно принимать решения по расходованию средств их собственных региональных бюджетов из-за большого объема накопленных долгов. В дальнейшем эти регионы смогут тратить бюджетные деньги только под контролем Федерального казначейства РФ. Причина: долг этих двух субъектов по кредитам за счет федерального бюджета превысил 80% доходов, собираемых ими в собственную казну.

Ранее подобный механизм никогда не применялся в России по отношению к бюджетам регионов. По данным Минфина, на начало 2018 г. госдолг российских регионов достиг 2,535 трлн руб. У семи регионов суммарный долг больше, чем годовые доходы бюджета, у 16 регионов — подбирается к этой отметке (более 85%), у 31 — превышает 50-процентный порог. При этом у трех регионов ежегодная сумма платежей по долгу, включая оплату процентов и погашения, съедает более половины всех поступлений в казну. У 28 субъектов обслуживание долгов отнимает от 20 до 50% доходов. Согласно методологии международного рейтингового агентства S&P, критический порог для этого показателя — 30%. Исходя из международной статистики, "такой уровень расходов на обслуживание и погашение долга свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта".

С 1 января 2018 г. прекратил свое существование российский государственный Резервный фонд. Его остатки были присоединены к Фонду национального благосостояния. На 1 января 2014-го размер Резервного фонда составлял 2859 млрд руб. (87,38 млрд долл.), на 1 декабря 2017-го — уже 994,6 млрд руб.

(17,05 млрд долл.). Фонд национального благосостояния РФ на 1 января 2014 г. составлял 2900 млрд руб. (88,63 млрд долл.), на 1 января

2018 г., после присоединения к нему Резервного фонда, — 3752,94 млрд руб. (65,15 млрд долл.). Его размер на 1 мая 2018-го — 3962,7 млрд руб. (63,91 млрд долл.).

На 2014 г. федеральный бюджет РФ по расходам был утвержден в сумме 13960 млрд руб. Совокупный размер Резервного фонда и Фонда национального благосостояния составлял 5759,64 млрд руб. Оба фонда имели ресурсы для того, чтобы гарантировать исполнение расходной части федерального бюджета на 41,26%. На 2018 г. федеральный бюджет РФ по расходам был утвержден в сумме 16580 млрд руб. Оставшийся в одиночестве Фонд национального благосостояния имеет возможность гарантировать исполнение утвержденного объема расходной части федерального бюджета на 22,64%.

С точки зрения гарантирования исполнения расходной части федерального бюджета средствами государственных фондов, за весь период войны против Украины и в Сирии стабильность сократилась в два раза.

Как отмечает в ежегодном докладе Международный валютный фонд, проблемы углубления экономического кризиса в России, неблагоприятные демографические показатели (падение доли трудоспособного населения до минимума с конца 1960-х годов) и структурные недостатки, связанные с зависимостью от экспорта сырья, приводят к тому, что Россия продолжает накапливать отставание от развитых стран, теряя долю в мировом ВВП. Бюджетная политика правительства увеличивает сборы с населения и бизнеса ради финансирования чиновников и силовиков, что приведет к дальнейшему отставанию России от развитых экономик и ее постепенному скатыванию в страны третьего мира. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики РФ, проанализировав бюджет на 2018–2020 гг.

По параметрам структуры бюджетных расходов Россия движется в прямо противоположном направлении относительно большинства развитых стран. "Так, в период с 2007-го по 2015 г. средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17 до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1 до 10,8%. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%", — приводят данные в ВШЭ РФ.

Примеры "положительного влияния недействующих санкций" можно продолжать. В условиях продолжающейся российской вооруженной агрессии это приятное времяпрепровождение. Но…

Фактор российской "стабильности"

В российской действительности существует фактор, дающий право кремлевскому руководству рассуждать об отсутствии влияния санкций на социально-экономическую ситуацию в России. Несмотря на то, что ВВП России сократился по сравнению с 2013 г. в 1,46 раза, уменьшились валютные ресурсы, бюджетные расходы сокращаются по всем социальным статьям, а налоговая нагрузка растет повсеместно, ключевые, с точки зрения российского правительства, показатели экономической и, в первую очередь, социальной стабильности держатся вполне уверенно.

Это отнюдь не означает, что российская экономика вышла из кризиса или нашла новые двигатели экономического роста. Важное, на наш взгляд, значение имеет высокая степень адаптивности россиян к постоянному — пусть и медленному — снижению качества жизни. Прочно вписавшееся в российскую ментальность за периоды крепостного права, строительства развитого социализма и коммунизма "сознание социального иждивенчества" диктует основной массе граждан России необходимость преклонения перед властью. Положение раба, крепостного, бесправного соответствует систематически пропагандируемой властью парадигме жизни обычного россиянина — "прежде думай о Родине, а потом о себе".

Публикуемые в РФ данные социологических опросов, проводимых РАНХиГС, ВЦИОМ, "Левада-центром" показывают, что почти половина российского населения не понимает, в чем состоит политика власти по стимулированию экономического роста, а две трети не видят каких-либо признаков восстановления экономики после кризиса. Продолжающееся падение реальных доходов граждан и рост цен на товары и услуги входят в противоречие с официальной статистикой, отчитывающейся о рекордном росте ВВП и замедлении инфляции до исторического минимума.

43,1% респондентов заявили, что положение в экономике продолжает ухудшаться. Каждый седьмой видит заметный спад. Еще 25,7% отметили, что положительных изменений после рекордной с 1990-х годов рецессии не наблюдается. 42,5% считают, что нужны существенные изменения на федеральном уровне, а еще 21,1% предлагают радикально изменить экономический курс.

С точки зрения потребительского доверия, неблагоприятные оценки дают 48% респондентов. В апреле 2018 г. 59% отмечали, что их удовлетворение жизнью имеет тенденцию к снижению. Но материальное положение семьи 61% оценивает положительно в этот же период. А оптимистически оценивали свои перспективы 59% опрошенных по состоянию на апрель 2018 г.

При систематическом сокращении количества рабочих мест в России проблема безработицы в январе 2018 г. была важной для 34% населения. Но актуальность этой проблемы имеет тенденцию к снижению на протяжении календарного года (январь 2017 г. к январю 2018-го) при сохранении страха безработицы как одного из главных факторов восприятия социально-экономической политики государства.

В то же время положительно оценивают ситуацию в стране 65% респондентов. В целом политика властей устраивает 35% (динамика отрицательна). Но разные решения оцениваются по-разному: деятельность президента одобряют 81,5–82% опрошенных, правительства — 52, председателя правительства — 44%.

То, что Россия движется в правильном направлении, в апреле 2018 г. считали 60% населения. Индекс потребительских настроений оптимистичен, а индекс социальных настроений стабилен. Соответственно, 60% населения отрицательно оценивают возможность проведения протестных акций (с некоторыми колебаниями это стабильный российский показатель). Личную готовность к участию в протестных акциях высказывает лишь 16% населения, и этот показатель имеет тенденцию к снижению.

Российские социологи отмечают, что, по мнению граждан, мешают развитию страны не экономические санкции Запада, уклонение большой части населения от уплаты налогов, нехватка квалифицированных руководителей или высокие социальные обязательства государства. Проблемы развития экономики граждане, в первую очередь, видят в круговой поруке и коррупции. На этот фактор обратил внимание каждый второй респондент, причем данное мнение совпадает у представителей всех социально-демографических и профессиональных групп, а также людей с разным уровнем достатка. Еще треть населения заявила, что источник проблем — в безнаказанности, которую при определенных условиях гарантирует нарушителям закона российская правоохранительная система.

По моему мнению, превалирующее в российском обществе сознание социального иждивенчества позволило российским властям получить полное одобрение проводимой политики. По сути, российское общество согласилось обменять свои свободы и качество жизни на возможность гордиться иллюзорной мощью своего государства. Именно по этой причине в обществе нашли одобрение и поддержку месседжи российского руководства, не отвечающие современному этапу развития цивилизованного общества: "Россия напрямую управляется Богом"; Россия встала с колен"; "Для человечества это будет глобальная катастрофа… Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" и проч.

В сложившейся ситуации 80% российских граждан убеждены в том, что устанавливать цены на продукты питания должно государство, а не рынок. Две трети граждан считают, что медицинские услуги должны быть государственными. Более половины населения России уверено, что государство должно обеспечивать работой, строить дороги, школы, детские сады и медицинские учреждения, выполнять другие функции, затрагивающие интересы граждан.

Поступательно в России растет число граждан, предпочитающих экономику с государственным планированием. Обычно количество таких граждан увеличивается во время кризисов. За пять прошедших лет доля сторонников рыночной модели в России сократилась с 36 до 26%. Только 25% россиян считают, что демократия — это то, от чего нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах. Подавляющее большинство — 66% — считает, что вместо политических свобод России необходима твердая рука, которая наведет порядок. По данным российских социологов, 69% россиян видят необходимость в дальнейшем усилении роли государства во всех сферах жизни, включая национализацию крупнейших предприятий и ограничение потребительских аппетитов наиболее обеспеченных граждан.

Несмотря на то, что декларируемые кремлевскими властями планы внутренней социально-экономической политики не соответствуют, а чаще всего, прямо противоположны реализуемым решениям, существующий уровень поддержки и одобрения позволяет продолжать двигаться согласно избранному Кремлем вектору политики. В очередных "майских указах-2018" обещано: ускорить рост до темпов выше мировых, войти в топ-5 крупнейших экономик мира, вдвое снизить уровень бедности и начать масштабные инфраструктурные стройки по всей стране.

Денег на реализацию этих указов у правительства РФ нет. В условиях продолжающейся политики самоизоляции от цивилизованного мира рассчитывать на внешнюю финансовую помощь наивно. Следовательно, деньги нужно искать только внутри страны.

Quo vadis, Россия?

В распоряжении кремлевских властей было два варианта решений.

Первый — изменение модели отношений в государстве: в политике, экономике, социуме. Но такие масштабные изменения требуют и изменения самой власти, ее сути, модели и принципов ее жизнедеятельности. А это для сегодняшней российской политической элиты неприемлемо.

Второй вариант — усиление бремени и давления на население России. Дальнейшее ограничение свобод, еще большее снижение качества жизни, отставание в развитии. Российские власти выбрали этот путь и отказываться от него не собираются.

Так, одним из инструментов обеспечения исполнения новых "майских указов" выбрано увеличение ставок НДС. С помощью непрямых налогов обычно регулируется потребление, увеличение ставки ведет к его сокращению. Правительство РФ считает, что увеличение ставки позволит бюджету собрать дополнительно 2 трлн руб. в ближайшие шесть лет на реализацию амбициозной программы Путина. Еще 2 трлн руб. принесет повышение пенсионного возраста. 3 трлн Минфин планирует взять в долг, размещая ОФЗ, а остаток — 1 трлн — изъять у нефтегазового сектора за счет налогового маневра.

Повышение ставки НДС вызовет рост цен на товары первой необходимости и ударит по беднейшим людям. Своеобразный, заметим, способ борьбы с бедностью…

Повышение налоговой нагрузки никак не согласуется с идеей ускорения экономического роста. В классической экономической теории данный механизм известен как налоговая ловушка — в стремлении собрать больше денег власть гасит предпринимательскую активность. В результате после кратковременного повышения сборов налогооблагаемая база сокращается. Чтобы удержать поступления в бюджет, налоги приходится повышать снова, и ситуация замыкается в порочный круг.

Общая налоговая нагрузка в России — около 33% ВВП — уже соответствует среднему уровню по Евросоюзу. Но страны ЕС растут медленно и поступательно, и догнать их, увеличивая сборы, никак не получится. Авторитарные режимы не заинтересованы в стабильном экономическом росте: богатеющий средний класс предъявляет претензии и становится головной болью. Зрелому авторитаризму приходится поддерживать не рост, а стабильность и активно заниматься внутренним перераспределением и поддержанием лояльности "близкого круга".

Правительство России решило отказаться от идеи перевести из офшоров в российскую юрисдикцию весь крупный бизнес и подготовило отрицательное заключение на проект постановления, которым предлагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих компаний РФ. Речь шла о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода России. По нашему мнению, отказ властей РФ от деофшоризации преследует несколько целей.

Во-первых, это инструмент сохранения и поддержания лояльности к режиму со стороны "ближнего круга", являющегося владельцем перечисленных предприятий. А также своего рода компенсация от причиненных санкциями потерь.

Во-вторых, это сохранение кэш-ресурса для инструмента экспорта коррупции и для подкупа, в первую очередь, политиков, чиновников, журналистов, лидеров общественного мнения в странах Запада.

В-третьих, сохранение инструмента, позволяющего моделировать схемы для обхода применяемых к РФ санкционных ограничений.

Для сохранения сложившейся авторитарной модели у кремлевского руководства остался в распоряжении фактически только один инструмент — это "экспорт агрессии". Вводя в реальность российской жизни образ осажденной крепости, руководство получает возможность сохранять внутренний баланс в отношениях "общество—власть", экспортируя излишек негативного восприятия российской действительности за пределы государства. Этот возникающий излишек превращается в вооруженную угрозу для всех государств, где кремлевские власти будут "защищать" интересы русскоязычного населения; "строить русский мир"; "бороться с международным злом", которое мешает России "подняться с колен".

Все действия российского руководства свидетельствуют о намерении продолжать такой курс. В Государственную думу России внесен законопроект о введении уголовной ответственности для руководства и владельцев компаний, которые, являясь резидентами РФ или работая на ее территории, будут соблюдать санкционный режим. Также в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против США. Документ предусматривает запрет на сотрудничество в нескольких отраслях с компаниями, где как минимум 25% в капитале принадлежат США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других государств, поддерживающих санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.

Реагируя на подобные инициативы, крупнейший в мире производитель титана российская корпорация "ВСМПО-Ависма" заявила, что ответные санкции, которые Россия собирается ввести против США, способны отрицательно сказаться на титановой отрасли страны. В компании надеются на "мудрость и дальновидность российских законодателей", которые, по мнению производителя титана, "не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом". Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.

Кроме того, обсуждается законопроект введения карточной системы распределения — пока что на товары первой необходимости для граждан, нуждающихся в социальной защите. На военных учениях "Кавказ-2016" кремлевское руководство уже отрабатывало возможность перевода российской экономики на военные рельсы, то есть перевода действующей экономической модели на распределительную систему. Впервые в учениях были задействованы гражданские структуры: государственный резерв, министерство промышленной политики, министерство связи, Центральный банк РФ и другие институты власти.

Российское "сознание социального иждивенчества" готово принять подобные изменения, ведь это проявление заботы государства о гражданине. В одной из статей Россию определили как страну со стертой идентичностью. Идентичность современного российского гражданина основывается на его готовности принести смерть и разруху другим народам и странам. Ярким проявлением этого является "победобесие" в канун 9 Мая: "Можем повторить!".

Примером длительного существования государства — "осажденной крепости" является КНДР, главной идеологией которого является "чучхе" — опора на свои силы. С этой идеологией, действующими санкционными ограничениями, нищим населением и в международной изоляции Северная Корея существует уже почти 70 лет.

Готовность основной массы населения России жертвовать качеством своей жизни в интересах государства позволит существовать такому государству в условиях военной экономики достаточное время для того, чтобы привести мир к ядерной войне.

Следует отметить, что при всей внешней схожести прошлого времен холодной войны и дня сегодняшнего с его подходами к санкционным ограничениям нынешний этап противостояния Запада и России еще не получил необходимой жесткости и последовательности. Той степени жесткости и последовательности действий, которая была в период противостояния с СССР.

Возможно, на нынешнюю ситуацию влияет отсутствие идеологического компонента. В период противостояния с советской империей происходило, в том числе, противостояние идеологий, хотя размытую идеологию кремлевского руководства настоящего времени следует рассматривать как большую угрозу для безопасности человечества. Ведь разница в технологическом развитии и развитии обществ России и стран Запада за последние 27 лет значительно усилилась.

Руководство европейских государств должно осознать, что санкции и западные экономические интересы в России на современном этапе развития ситуации не совместимы. Это осознание должно прийти и к руководству Украины. Без солидарных действий мирового сообщества по "реэкспорту российской агрессии" на ее собственную территорию, как минимум инструментами экономической войны, ликвидировать эту угрозу невозможно. Катастрофическая нехватка товаров повседневного спроса, невозможность выехать за границу, отсутствие культурных связей, только внутригосударственный спорт, полная отстраненность от современных технологий — вот что способно принудить Россию к отказу от агрессивной политики.

До тех пор, пока российское общество не увидит войну у себя дома, оно будет поддерживать кремлевскую политику даже в условиях осажденной крепости.

Юрий Смелянский, «Зеркало недели»