Анатолий Вертинский: Туристов везут на Линию Сталина, а не показывают им Куропаты 1 23.06.2018, 20:48

Анатолий Вертинский

За конфликтом стоят власти.

Ситуацию, возникшую после открытия около Куропат ресторанно-развлекательного комплекса, комментирует «Радыё Свабода» бывший редактор газеты «Литература и искусство» Анатолий Вертинский.

Именно Анатолий Вертинский опубликовал в 1988 году статью Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты - дорога смерти».

- Как вы относитесь к ресторану, который 5 июня начал работу 50 метров от Куропатского леса?

- Меня это не только возмущает, меня это удивляет. Удивляет, почему именно там, в этом месте, понадобилось строить ресторан.

Думаю, причина в том, что у нас на официальном уровне не решенa проблема сталинских репрессий. Вот что позволяет происходить такому. Поэтому туристов везут на Линию Сталина и не показывают им Куропаты.

Еще остается вопрос о попытке правительства увековечить Куропаты как историко-культурную ценность.

Мне часто приходится проезжать мимо Куропат, когда я еду на дачу с внуками. Конечно, все, кто едет мимо, смотрят на эти кресты. Они - ужасно напоминание.

- Что бы вы сказали владельцем ресторана, если бы встретились с ними лично?

- Я не представляю себе такой встречи. Зачем мне с ними встречаться? Я не планирую встречаться с ними.

Эти люди оказались в Куропатах из соображений выгоды, прибыли.

Мне кажется, что это альтернатива правде, попытка некоторых противопоставить развлекательный комплекс правде о Куропатах.