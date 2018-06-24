БМП заблокировали коттеджный микрорайон в Гродно 2 24.06.2018, 12:12

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Вчера раздавили машину, а завтра что раздавят?

История с наездом БМП на легковушку в Гродно обнаружила, что ее водитель не единственный, кто страдает от военных. Боевые машины «взяли в плен» микрорайон на окраине Гродно. Они блокируют жителям путь в город, пугают детей и фактически препятствуют построить нормальную дорогу, сообщает «Радыё Свабода».

Собственников коттеджей беспокоит дорога в город

Микрорайон Лососно-4 на месте военного полигона построил главный городской застройщик несколько лет назад. Здесь проживает более 100 семей. Микрорайон располагается на окраине города посреди леса. Когда каркасно-панельные дома упали в цене, их можно было приобрести за 60 тысяч долларов. Этот участок города называют «Маленькой Австрией», а вице-премьер Анатолий Калинин приводил его как пример другим областям.

ФОто: svaboda.org

Однако главной проблемой его жителей стало дорога. Микрорайон с «большим городом» соединяет грунтовая дорога через густой лес длиной около одного километра.

В ней можно выделить пять недостатков.

1. Дорога с поворотами. Того, кто едет навстречу, видно не сразу.

ФОто: svaboda.org

2. Если разогнаться на песчаном покрытии, поднимается облако пыли.

ФОто: svaboda.org

«Если навстречу едут две машины со скоростью 60 км / час, там такая пыль поднимается, что ничего не видно. Водитель может тебя заметить только за 30 метров. Мы прошли по ней с женой и коляской один раз, и решили больше там не гулять», - говорит житель микрорайона Станислав.

3. Обочины на дороге нет. Пешеходы и велосипедисты делят ее с машинами.

ФОто: svaboda.org

«Скоро дети будут ходить на автобусную остановку, чтобы ехать в школу. Нет даже тротуарной дорожки. Я бы своего ребенка не пустил одно. Будет ехать машина, ребенок испугается, и может побежать не в лес, а на середину дороги», - рассказывает об опасности Станислав.

Здесь живет много семей с маленькими детьми, в том числе многодетных семей.

«Как я буду отпускать детей, не представляю. Каждого я же не доведу до остановки», - переживает многодетная мать Ольга.

ФОто: svaboda.org

4. Нет освещения.

Фонари в поселке выключают на ночь, на дороге их вообще нет.

5. По дороге ездит военная техника.

Колонна военной техники блокирует весь микрорайон.

Боевые машины пехоты принадлежат шестой отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, которая размещается в микрорайоне Фолюш.

ФОто: svaboda.org

Периодически они едут на учения на полигон этой дорогой. Видимо, оттуда они возвращались 22 июня, когда одну из боевых машин занесло на легковушку. Известно, что с 12 по 20 июня на полигоне проводилась военная «игра» с участием упомянутой бригады.

Жители микрорайона не могут вспомнить точно, как часто проходит колонна. Говорят, что обычно вечером или ночью. Некоторые говорят про несколько раз в год, другие про несколько раз в месяц. За последний месяц ее видели дважды.

«В этом году дали деньги, они ездят. В следующем году не дадут, они не будут. На эти учения же деньги нужны. А вы думали, они просто решили на полигон поехать пострелять?» - рассуждает Александр, который раньше служил в шестой бригаде, а сейчас живет в Лососно.

«Когда я сюда переселился, то задумался о безопасности. Я полагаю, это ненормально ехать колонной рядом с домами», - говорит Станислав.

ФОто: svaboda.org

Кроме шума и потенциальной опасности для тех, кто мог оказаться в это время на дороге, люди говорят о блокировании дороги. Перекрывают весь микрорайон. Последний раз это длилось около 40 минут. Никто за это время не может ни въехать, ни выехать из микрорайона. Ведь дорога одна.

«Вместо того, чтобы укладывать ребенка спать, я буду сидеть в машине и ждать, пока проедет эта колонна, чтобы попасть домой. В Министерстве обороны нам сказали: «Не переживайте, это безопасно». Вчера раздавили машину, а завтра что раздавят?», - возмущается Станислав.

Об опасности военной техники говорит житель Гродно Александр, который служил в Печах и там ездил на БМП, подобной той, что наехала на легковушку. Он рассказывает, что во время его службы на БМП учили ездить в течение полугода. Солдат должен «накатать» всего 85 километров за это время.

По мнению бывшего солдата, этого недостаточно, чтобы управлять машиной весом в 14 тонн на гусеницах. Однако мужчина отметил, что такая техника более предсказуемо себя ведет на песчаной дороге, а не на асфальте, по которому она скользит словно по льду.

Нужен асфальт, тротуар, освещение

Жители микрорайона коллективно обращались к государственным органам.

ФОто: svaboda.org

Прасили: 1) сделать асфальтированную дорогу с пешеходной частью и освещением, которую им обещали при продаже домов, 3) пустить в микрорайон общественный транспорт, 2) найти для военной техники другой путь, 4) проверить район на боеприпасы (после того, как в устной беседе власти объяснили невозможность построения дороги, так как «вдруг там сохранились боеприпасы»).

Дорогу не построят из-за БМП?

ФОто: svaboda.org

На коллективное обращение с Гродненского горисполкома письменно ответили, что в этом году проектирование построение дороги с Лососно-4 бюджетом Гродно не предусмотрено.

ФОто: svaboda.org

«Не хотят строить дорогу, так как БМП сразу ее разобьют. Это звучало в устной беседе с городскими властями. Здесь запланировано построить объездную дорогу. Это будет, может только через 20 лет. Тогда придется уничтожать уже проложенный фрагмент», - объясняет причины жительница микрорайона Ольга, которая участвовала в разговоре с председателем исполкома.