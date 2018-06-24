Олег Гулак: Миклош Харашти выступит в ООН по Беларуси еще жестче 24.06.2018, 15:20

Олег Гулак

Тема политзаключенных в нашей стране будет поднята на новый уровень.

25 июня в Женеве на 38-й сессии Совета по правам человека специальный докладчик ООН Миклош Харашти представить свой очередной доклад по ситуации с правами человека в Беларуси, сообщает сайт palitviazni.info.

Как известно, доклад охватывает период с 1 апреля 2017 года до 30 апреля 2018 года, но в него включается осмотр всего шестилетнего периода действия мандата с доказательствами цикличности проблем с правами человека в Беларуси.

Полномочия Миклоша Харашти в должности Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси заканчиваются в конце октября этого года. До сих пор, кроме представления доклада на сессии Совета по правам человека ООН, он представит его и на Генеральной Ассамблее ООН.

«Полагаю, что Миклош Харашти в своем докладе обязательно затронет тему политзаключенных в Беларуси, - говорит председатель Белорусского Хельсинкского Комитета Олег Гулак. - Правда, сейчас немного другая ситуация в стране и другие отношения белорусских властей с Западом. Изменилось поведение властей, и несколько изменился портрет белорусского политзаключенного».

Со слов Олега Гулака, проблема наличия в стране двух политзаключенных - Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко - по-прежнему на слуху, но европейские политики к этому относятся своеобразно.

«Запад отслеживал, чтобы за решеткой не были политических оппонентов власти, а в этом контексте Жемчужный и Полиенко как будто бы таковыми не являются, - добавляет собеседник. - Хотя мы определяем политзаключенных с точки зрения нарушений мотивации со стороны государства. Очевидно, что хоть сейчас власти и не бросают за решетку политических лидеров, тема политзаключенных не исчезла. На дипломатическом уровне эта тема звучит, а Миклош Харашти, думаю, выразится в ООН по этому поводу и еще жестче».