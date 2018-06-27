ЕС вводит новые правила ввоза и вывоза наличных 27.06.2018, 21:29

Теперь к наличным деньгам приравниваются золотые украшения и слитки, а также другие украшения.

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) согласовал договоренность институтов ЕС о внесении изменений в регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств, сообщается 27 июня на сайте Совета ЕС.

"Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму 10 тысяч евро или более, декларировать их таможенным органам", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах".

Ограничение, согласно которому наличные средства суммой более 10 тысяч подлежат декларированию, действуют с 2007 года.

Однако, согласно новым поправкам, к наличным деньгам были приравнены золотые украшения и слитки, а также другие украшения и предоплаченные платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках.

Для проверки поставок наличных в почтовых посылках, курьерских доставках и грузах в контейнерах предлагается наделить специальными полномочиями компетентные органы, которые в случае необходимости смогут запросить у отправителей и получателей раскрывающие декларации.