Ученые рассказали, кто чаще умнее – люди в очках или без 2 4.06.2018, 11:43

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В исследовании приняло участие более 300 тысяч человек.

Масштабное исследование обнаружило корреляции между высоким уровнем когнитивных способностей и генами, связанными с плохим зрением, пишет «Вокруг Света».

Британские ученые провели крупнейший в своем роде метаанализ возможных связей между когнитивными способностями и генетикой. Используя данные массовых обследований CHARGE и COGENT, а также генетической базы UK Biobank, специалисты охватили выборку численностью более 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 102 лет.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, Гейл Дэвис и ее коллеги по Эдинбургскому университету пишут, что им удалось найти «значимые генетические связи между когнитивными функциями, скоростью реакции и множеством показателей здоровья, включая зрение, давление и продолжительность жизни». Так, более «способные» люди на 32 процента чаще несут гены, связанные с развитием близорукости, и на 28 процентов чаще носят очки.

Отличные когнитивные способности не всегда означают слабое здоровье: эти показатели отрицательно коррелируют с такими показателями, как частота заболевания ангиной, развития депрессии и рака легких, артрита и инфаркта. Всего же авторы идентифицировали 148 участков генома, ассоциированных с высокими результатами в когнитивных тестах, и 42 участка, связанных со скоростью реакции. Стоит подчеркнуть, что корреляции еще не означают наличие однозначных связей явлений друг с другом.