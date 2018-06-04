Кобяков хочет создать в Монголии молочный кластер

Кобяков хочет создать в Монголии молочный кластер22
- 4.06.2018, 17:21
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В Минск прибыл с визитом глава МИД Монголии.
Беларусь может создать первый в Монголии молочный кластер, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром, пишет interfax.by.
"С учетом внимания, которое уделяется правительствами наших стран развитию сельского хозяйства, большие перспективы имеет взаимодействие в области растениеводства, животноводства, ветеринарии.
В настоящее время нами изучается возможность реализации комплексного проекта по созданию белорусской стороной первого в Монголии молочного кластера", - сказал А.Кобяков.
По его словам, республика готова поделиться с Монголией современными технологиями по переработке, хранению и производству сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, продолжил премьер-министр, Беларусь заинтересована в наращивании поставок в Монголию сельскохозяйственной и специальной техники, а также пассажирских автобусов, коммунальной техники, оборудования и технологий.
В целом по словам А.Кобякова, Беларусь уделяет особое внимание развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и рассматривает Монголию в качестве перспективного партнера.
"Очевидно, что у Беларуси и Монголии еще много неиспользованных возможностей для сотрудничества, и задача правительств обоих государств - не упустить эти возможности, создать условия для их воплощения в конкретные взаимовыгодные экономические проекты. Мы готовы к обсуждению любых направлений сотрудничества", - подытожил премьер-министр.