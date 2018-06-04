Данкверт возобновил «молочные войны» с Беларусью 3 4.06.2018, 21:08

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Россельхознадзор запретил ввоз молока с двух белорусских предприятий.

Россельхознадзор запретит ввоз небезопасной продукции с двух белорусских молочных предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем РБК.

«Ведомство вынуждено ввести с 6 июня 2018 года режим временных ограничений в отношении двух компаний, в продукции которых неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под запрет попадет предприятие Глубокского молочно-консервного комбината, в продукции которого нашли семь запрещенных и вредных веществ. Также компания «Здравушка-милк», в котором обнаружили сыворотку альбендазол сульфон.

Однако Россельхознадзор посчитал необходимым отменить с 6 июня введенные ранее ограничения на поставку в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Молочные горки». Такое решение было принято после анализа материалов по устранению нарушений.

30 мая надзорный орган запретил ввозить в Россию продукцию Пружанского молочного комбината из Беларуси. Поводом стало выявление в продукции нарушений ветеринарно-санитарных требований.