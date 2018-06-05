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Россельхознадзор запретил белорусское молоко

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  • 5.06.2018, 7:35
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Ограничения на ввоз начнут действовать с 6 июня.

Россия с 6 июня вводит временные ограничения на поставки белорусской молочной продукции. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

Среди продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений, — молоко, сливки, молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные, молочная сыворотка, как наливная, так и концентрированная и сухая, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

Под запрет попала указанная продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано RNS.

По ее словам, о принятом решении уже проинформирован заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, глава департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгиня.

Также на сайте Россельхознадзора сообщается, что с 6 июня в Россию будет запрещен ввоз продукции Глубокского молочно-консервного комбината и ОАО «Здравушка-милк» Березинский филиал. Как утверждается, в продукции данных предприятий обнаружены «запрещенные и вредные вещества».

Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. По неофициальной информации, такими методами Россия дает отпор так называемым санкционным поставкам. Минск настаивает на абсолютно легальной продаже своей продукции.

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли, а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено, что Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.


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