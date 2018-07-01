Как белорусам дешево доехать до Львова и снять отель за 9 евро

Как белорусам дешево доехать до Львова и снять отель за 9 евро1
- 1.07.2018, 8:23
- 1,754
Путешествие – лучший вариант для длинных выходных.
3 июля в этом году попадает на вторник, и понедельник с вероятным переносом будет выходным — значит можно планировать удлиненный уикенд! Куда можно съездить на 3 дня, недорого и без визы? Конечно во Львов! Издание eurotrip.by собрало несколько вариантов, как доехать до Львова из Минска на автобусе, поездом и самолетом.
Самые смелые, ловкие и умелые давно припасли билеты в Украину, но мы всё же попытались найти, как еще можно съездить на праздники.
Самолетом из Минска до Львова
Честно говоря, не очень дешево — 150 евро в обе стороны — но и не запредельно дорого, как предлагает Белавиа в … почти везде.
МАУ с пересадкой в Киеве всего за 4 часа 45 минут туда и 3 часа 40 минут обратно доставит вас в лучшем виде во Львов. Билеты ищите и покупайте на aviasales.ru
Автобусы Минск-Львов
Выбор автобусов мог быть и побольше, но он есть. На сайте Busfor.com можно найти и купить билеты от разных перевозчиков. Самый дешевый билет до Львова выходит за 56 рублей в одну сторону.
Если покупать у Эколайнс (обязательно беларуская версия в беларуских рублях!), то выйдет 103 рубля (44 евро) туда-обратно. В 3 раза дороже самолета, но и ехать в 3 раза дольше.
Во Львов на поезде
Поезд ходит не каждый день, что печалит. Но цена на него вполне себе весёлая — 63 рубля за плацкарт в одну сторону. Купе обойдется в 100 рублей. Купить можно как в кассе, так и на сайте poezd.rw.by
Официальная информация от Беларускай Чыгункi
В целях обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников Белорусская железная дорога по согласованию с ПАО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск—Львов—Минск (через Барановичи-Полесские, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов).
Поезд № 635/461 из Минска отправится 29.06.2018 в 17:38 и прибудет на станцию Львов 30.06.2018 в 05:32.
Обратно поезд № 462 Львов—Минск (тем же маршрутом) отправится из Львова 30.06.2018 в 06:57 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 30.06.2018 в 21:22.
Поезд № 461 Минск—Львов отправится со станции Минск-Пассажирский 01.07.2018 в 17:38 и прибудет на станцию Львов 02.07.2018 в 05:32.
В этот же день 02.07.2018 поезд № 462 Львов—Минск (тем же маршрутом) отправится со станции Львов в 22:41 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 03.07.2018 в 11:09.
Где ночевать во Львове
Вариантов ночевок очень много — в центре в любом доме можно снять апартаменты через airbnb. Выйдет что-то около 10 евро за ночь с человека за неплохие варианты.
А можно остановиться в гостинице 3-4* за те же деньги, используя скидку от Booking.
Сразу расскажем, как уменьшить стоимость всех предложенных ниже отелей на $25.
Всё очень просто — нужно использовать акцию от Booking (полная инструкция по ссылке).
В общем, это не сложно:
1) переходите на сайт Booking.com по этой ссылке,
2) регистрируете новый аккаунт (обязательно!),
3) бронируете номер,
4) после выселения из номера получаете возврат на карточку 25 канадских долларов.
Hotel & SPA Restaurant Pysanka 3***
Хороший отель с оценкой 8,3 на Букинге. Отдельно отмечается SPA — так что после долгих прогулок по красавцу Львову можно будет порелаксировать в джакузи и попариться в турецкой парной
Полная стоимость — 36 евро (54 канадских доллара). Но можно сократить ее вдвое!
Чтобы получить возврат 25CAD$, нужно перейти на сайт Booking.com по этой ссылке, выплывет окошко о скидке — и тогда бронируйте! Почему канадский доллар? Чтобы набрать минимальную сумму для участия в акции — это самая выгодная валюта, удовлетворяющая требованиям. И выходит, что шикарный SPA-отель будет стоить всего 9 евро с человека!
Nota Bene Hotel 3***
Отель Nota Bene имеет еще выше рейтинг — целых 8,8! И на него тоже можно получить скидку в $25 (на этот раз американских).
Принцип действий тот же:
1) переходите на сайт Booking.com по этой ссылке,
2) регистрируете новый аккаунт (обязательно!),
3) бронируете номер,
4) после выселения из номера получаете возврат на карточку 25 долларов США!
И номер в NotaBene обойдется всего в 27$ на двоих или 10 евро на человека! Круто?
Hotel 39. 3***
А если вы хотите номер в отеле в самом центре Львова — вышел, и уже на старом рынке, то эта гостиница для вас. Замечательный вид из окна, шаговая доступность многих достопримечательностей и кафе-ресторанов. Ну и рейтинг 8.8 на Booking!
Стоить ночь для 1 человека будет 12 евро.