В Минске затопило участок недавно реконструированной Революционной 11 13.07.2018, 16:32

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Фото: twitter

Cегодняшний дождь стал настоящим испытанием для пешеходной зоны.

После сегодняшнего дождя в Минске затопило участок недавно реконструированной улицы Революционной. Об этом сообщают в соцсетях, пишет tut.by.

На фото видно, что подтопило участок пешеходной зоны на пересечении Революционной и Комсомольской. МЧС выехало на откачку воды по адресу: Революционная, 7. Но еще до приезда спасателей ее откачала "Минская Спадчина".

Фото из телеграм-канала «Мерзкий Кокобай»

Напомним, улицы Комсомольская и Революционная недавно реконструировали. Теперь тут появилась пешеходная зона.

На вопрос, почему ливневую канализацию не увели под землю, он ответил, что это повлекло бы увеличение сроков строительства и стоимости. По словам Кохана, чтобы сделать отвод под землю водосточной системы, необходимо было проложить под землей на глубине от 1,4 до 2,5 метра сети ливневой канализации.

Фото из телеграм-канала «Мерзкий Кокобай»

Но под улицей расположены другие действующие инженерные сети — водопровод, канализация, сети электроснабжения. И их пришлось бы в местах выхода ливневой канализации демонтировать и перекладывать. Возьмись строители за эти работы — пришлось бы прокладывать дополнительные сети для объектов, а на реконструкцию улицы понадобилось бы намного больше времени.