В Минске затопило участок недавно реконструированной Революционной

В Минске затопило участок недавно реконструированной Революционной11
- 13.07.2018, 16:32
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Cегодняшний дождь стал настоящим испытанием для пешеходной зоны.
После сегодняшнего дождя в Минске затопило участок недавно реконструированной улицы Революционной. Об этом сообщают в соцсетях, пишет tut.by.
На фото видно, что подтопило участок пешеходной зоны на пересечении Революционной и Комсомольской. МЧС выехало на откачку воды по адресу: Революционная, 7. Но еще до приезда спасателей ее откачала "Минская Спадчина".
Напомним, улицы Комсомольская и Революционная недавно реконструировали. Теперь тут появилась пешеходная зона.
На вопрос, почему ливневую канализацию не увели под землю, он ответил, что это повлекло бы увеличение сроков строительства и стоимости. По словам Кохана, чтобы сделать отвод под землю водосточной системы, необходимо было проложить под землей на глубине от 1,4 до 2,5 метра сети ливневой канализации.
Но под улицей расположены другие действующие инженерные сети — водопровод, канализация, сети электроснабжения. И их пришлось бы в местах выхода ливневой канализации демонтировать и перекладывать. Возьмись строители за эти работы — пришлось бы прокладывать дополнительные сети для объектов, а на реконструкцию улицы понадобилось бы намного больше времени.
Ситуация уже почти нормализовалась pic.twitter.com/OPrk4PSlFC— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 13 июля 2018 г.