закрыть
13 июля 2018, пятница, 20:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске затопило участок недавно реконструированной Революционной

11
  • 13.07.2018, 16:32
  • 3,170
Фото: twitter

Cегодняшний дождь стал настоящим испытанием для пешеходной зоны.

После сегодняшнего дождя в Минске затопило участок недавно реконструированной улицы Революционной. Об этом сообщают в соцсетях, пишет tut.by.

На фото видно, что подтопило участок пешеходной зоны на пересечении Революционной и Комсомольской. МЧС выехало на откачку воды по адресу: Революционная, 7. Но еще до приезда спасателей ее откачала "Минская Спадчина".

Фото из телеграм-канала «Мерзкий Кокобай»

Напомним, улицы Комсомольская и Революционная недавно реконструировали. Теперь тут появилась пешеходная зона.

На вопрос, почему ливневую канализацию не увели под землю, он ответил, что это повлекло бы увеличение сроков строительства и стоимости. По словам Кохана, чтобы сделать отвод под землю водосточной системы, необходимо было проложить под землей на глубине от 1,4 до 2,5 метра сети ливневой канализации.

Фото из телеграм-канала «Мерзкий Кокобай»

Но под улицей расположены другие действующие инженерные сети — водопровод, канализация, сети электроснабжения. И их пришлось бы в местах выхода ливневой канализации демонтировать и перекладывать. Возьмись строители за эти работы — пришлось бы прокладывать дополнительные сети для объектов, а на реконструкцию улицы понадобилось бы намного больше времени.

Так выглядит ливневка в хорошую погоду
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

популярное за неделю

Мнение

Комендантский месяц
Комендантский месяц Илья Мильштейн
Министерство безделья
Министерство безделья Ирина Халип
Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко