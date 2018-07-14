В Европе проходит крупнейшая реконструкция Грюнвальдской битвы

В Европе проходит крупнейшая реконструкция Грюнвальдской битвы1
- 14.07.2018, 16:40
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В Грюнвальде воссоздаются картины сражений рыцарей-крестоносцев с силами Королевства Польского и ВКЛ.
В Грюнвальде проходит крупнейшая в Европе историческая реконструкция Грюнвальдской битвы, передает «Радио Польша».
Важное для истории событие произошло 15 июля 1410 года. Тогда Союз Королевства Польского и Великого княжества Литовского под предводительством короля Владислава II Ягайло и великого князя литовского Витовта одержал решающую победу над войском Тевтонского ордена.
В рамках мероприятия в Грюнвальде воссоздаются картины сражений рыцарей-крестоносцев с польско-литовскими силами. В показах принимает участие 1500 реконструкторов из Польши и других стран.
В эти дни проходит также Чемпионат Польши по рыцарским сражениям «За золотой пояс Грюнвальда».
Дни Грюнвальда продлятся до воскресенья.