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Стала известна чемпионка Уимблдона-2018

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  • 14.07.2018, 20:38
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Анжелика Кербер
Фото: Michael Dodge/Getty Images

Теннисистка обыграла в финале турнира Серену Уильямс.

Десятая ракетка мира Анжелика Кербер стала победительницей Уимблдона-2018 в женском одиночном разряде, в финале обыграв американку Серену Уильямс, занимающую на данный момент 181-е место в мировом рейтинге, пишет «Новое время».

Немка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Кербер в этом матче четырежды взяла подачу американки, уступив только один гейм на своей подаче.

Кербер выиграла третий титул на турнирах Большого Шлема в карьере. В 2016 году немка победила на Australian Open и US Open. В том же сезоне Кербер играла в финале Уимблдона, но тогда уступила в финале Серене Уильямс. Кербер стала первой немкой после Штеффи Граф, которая выиграла Уимблдон. В последний раз Граф побеждала на травяном мэйджоре в 1996 году.

Для Серены Уильямс это был 30-й финал в карьере на турнирах Большого шлема. На ее счету 23 титула, семь из которых были выиграны как раз на Уимблдоне.

На следующей неделе Кербер станет четвертой ракеткой мира, а Серена Уильямс поднимется на 28-е место в мировом рейтинге.

Практически весь прошлый и начало нынешнего сезона Серена Уильямс пропустила из-за рождения дочери Алексис Олимпии, которая появилась на свет в начале сентября 2017 года.

В финале мужского одиночного разряда Уимблдона-2018 сыграют серб Новак Джокович и южноафриканец Кевин Андерсон, который сыграл самый длинный полуфинал в истории турнира против американца Джона Изнера.


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