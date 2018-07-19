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Агент Милевского: Причина ухода в том, что новый наставник не видит Артема в схеме

  • 19.07.2018, 22:30
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Александр Панков рассказал о причинах ухода футболиста из брестского «Динамо».

Агент Александр Панков, который представляет интересы нападающего Артема Милевского, рассказал о причинах ухода футболиста из брестского "Динамо".

"Причина в том, что в Беларуси открывается трансферное окно и новый главный тренер не видит Артема в схеме, которую он проповедует. Милевский играет как свободный художник, и находится в очень хорошей форме. Позавчера он был одним из лучших на поле. Вчера состоялась тренировка, после которой была озвучена позиция руководства. Это решение принимал точно не Марадона. Как я понял, Диего следил за Артемом, раз он его так обнял после матча.

Каких-то историй искать тут не стоит. Почему-то при каждом уходе Артема из клуба СМИ пишут, что его выгоняют, но все футбольные люди понимают, что троих основных футболистов не могут убрать из клуба просто из-за нарушения режима. Есть ведь штрафные санкции, у нас есть бумага о штрафах.

Артему лучше найти команду сейчас, чем зимой. Сезон в Беларуси закончится в ноябре, и до открытия трансферного окна будет еще два месяца. Наш контракт был рассчитан до декабря, поэтому мы приняли решение уйти сейчас. Какой смысл такому футболисту, как Артем Милевский, сидеть на лавке?" — цитирует Панкова "Чемпионат".


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