США отказали Путину в проведении «референдума» на Донбассе 2 20.07.2018, 21:34

Путин обещал не заявлять о предложении о «референдуме» публично, чтобы у Трампа было время на обдумывание.

Соединенные Штаты Америки отказались от предложения о проведении «референдума» в самопровозглашенных «ЛДНР», которое 16 июля президенту США Дональду Трампу, по данным СМИ, высказал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Гаррета Маркиса, передает «Новая газета».

«Администрация не рассматривает поддержку «референдума» в восточной Украине, — передает агентство его слова. — Организовать так называемый «референдум» на неподконтрольной властям Украины территории было бы нелегитимно».

О том, что Путин рассказал Дональду Трампу об идее проведения референдума на Донбассе, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных участников встречи Путина с российскими послами 19 июля. Как отмечает издание, Владимир Путин обещал не заявлять о предложении о «референдуме» публично, чтобы у Трампа было время на обдумывание.