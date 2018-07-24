Диетолог: В картофеле очень много полезных свойств 24.07.2018, 21:45

Диетолог поведала о полезных свойствах картофеля и его кожуры.

Какими полезными свойствами обладает картофель и сколько можно его съесть, чтобы это не отразилось на фигуре

Диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич поведала о полезных свойствах картофеля (которых немало) и его кожуры. А также подсказала, сколько можно есть картошки, чтобы она никак не отразилась на фигуре, пишет healthystyle.info.

Химический состав картофеля зависит от сорта, условий выращивания, зрелости клубней, сроков и условий хранения и других условий. В среднем в 100 граммах картофеля содержится 73 калории, где белка — 1,9 грамма, жиров — 0,1, углеводов — 16,6. Обычно клубни содержат около 76% воды, 18% крахмала, 0,5—1% сахаров, 2% белка и 1% минеральных солей, а также витамины группы В (В1, В2, В3 (РР), В6), С, К, Е. Сахара в картофеле представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой.

В картофельном белке содержатся все аминокислоты, встречающиеся в растениях, в том числе незаменимые: лизин, метионин, треонин, триптофан, валин, фенилаланин, лейцин, изолейцин. Картофель имеет важное значение как источник минеральных веществ — больше всего в нём содержится солей калия и фосфора; ещё есть натрий, кальций, магний, железо, сера, хлор; а также микроэлементы: цинк, бром, кремний, медь, бор, марганец, йод, кобальт и другие.

Все, кто стремятся похудеть, часто исключают картофель из своего рациона — и это ошибка. Согласно его калорийности, он не опасен для фигуры, важно следить за объёмом и количеством порций — картофель относится к высокоуглеводным продуктам. Имейте в виду: в процессе тепловой обработки крахмал разрушается. Чем меньше обработан картофель, а ещё лучше приготовлен с кожурой и съеден с ней же, тем больше полезных веществ сохраняется в продукте.

В кожуре содержится много клетчатки и пищевых волокон — почти 50% всего количества, а также много минеральных веществ: кальция, цинка, железа, калия, тиамина, рибофлавина. Пищевые волокна и клетчатка, которые есть в кожуре, помогают нормализовать пищеварение, борются с запорами, поддерживают баланс электролитов благодаря калию, являются источниками антиоксидантов, а витамин С, также находящийся в кожуре, может снизить тягу к сладкому. Пищевые волокна уменьшают гликемический индекс картофеля, что важно для людей с сахарным диабетом.

Картофель богат клетчаткой, которая не несёт негативного воздействия на работу ЖКТ. Картошка часто присутствует в рационах у людей, больных язвой, гастритом, подагрой и почечными заболеваниями.

«Порция картофеля в размере 200—300 граммов отлично насыщает, а также снабжает почти дневной нормой витамина С, половиной суточной дозы калия, 1/10 нормы фосфора и железа. Картофель без вреда для фигуры можно есть 1-2 раза в неделю как замену какой-либо крупе или бобовым», — говорит диетолог.