Галина Смирнова: Буду бороться с наглостью, ложью и с безнаказанностью 25.07.2018, 14:59

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Галина Смирнова

Бобруйская активистка оказалась «крепким орешком» для системы.

Дело оштрафованной бобруйской активистки рассмотрит областной суд, сообщает «Бобруйский курьер».

Рассмотрение жалобы руководителя городской организации «Объединенная гражданская партия» и местного лидера профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Галины Смирновой в Могилевском областном суде назначено на 26 июля, 09.30.

Напомним, в ночь с 23 на 24 марта Галина Смирнова поздно ночью возвращалась домой на такси. Возле подъезда ее поджидали ОМОНовцы. Галину Смирнову задержали и доставили в отделение УВД, обвинив в «переходе улицы в неположенном месте» и в «неподчинении законным требованиям должностного лица». До суда (двое суток) она провела в камере. На состоявшихся судах свидетелями по делу выступали сотрудники ОМОНа. Было большое количество нестыковок в показаниях и протоколах, и, тем не менее, Галина Смирнова была признана виновной, и оштрафована в общей сложности на три базовые величины (73.5 рубля).

– Я подала жалобу на постановление суда Бобруйского района и города Бобруйска, который признал меня виновной в неповиновении сотрудникам милиции, так как это были сфабрикованные обвинения, целью которых было не допустить моего приезда в Минск на праздничное мероприятие, посвященное столетию Белорусской Народной Республики, – сообщила нам Галина Смирнова. – Естественно, никакого сопротивления я не оказывала. Кроме того, есть много разночтений между тем, что есть в судебном протоколе и в записях с судебных заседаний, которые я сделала на диктофон. И это объяснимо – судья, как я считаю, «подгоняла» дело под обвинительный итог…

Даже если бы мне было вынесено только предупреждение, я все равно бы обжаловала решение суда, потому что это наглость и ложь, а с безнаказанностью я не смирюсь! Но и это еще не все. Было заведено исполнительное производство, и с меня теперь требуют явиться в суд с квитанцией об уплате штрафа. Хотя сам «высокий» суд отправил дело в Могилев, и там прекрасно знают, что моя жалоба будет рассматриваться в облсуде, и никто не имеет право сейчас требовать с меня выплаты штрафа!

В суде и в милиции думали, что штраф маленький, что это мелочь, что я успокоюсь, и не буду «рыпаться». Но они просчитались. Пусть, может, я и не добьюсь правды, но крови им я попью!..