Белорусы в 2017 году купили в Польше около 200 квартир 10 26.07.2018, 18:45

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Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Граждане Беларуси в 2017-м году купили в Польше 13,4 тысячи квадратных метров квартирного жилья. Об этом сообщает Dziennik.

Больше всего жилья из иностранцев купили украинцы (70 тысяч квадратных метров), далее идут немцы и британцы. Белорусы занимают 4 место, однако если сохранится нынешняя тенденция, белорусы могут оказаться на втором месте среди покупателей польской недвижимости, прогнозирует издание.

Самыми популярными были квартиры в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.