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В Гомеле правозащитники проведут специальный пикет в поддержку блогеров

  • 28.07.2018, 18:07
Леонид Судаленко

Правозащитники протестуют против преследования за выражение мнения в соцсетях.

Правозащитники в Гомеле Андрей Стрижак и Леонид Судаленко уведомили горисполком о проведении 15 августа специального пикета, целью которого является обращение внимания общественности на участившиеся случаи преследования властью граждан за выражение своих мнений в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе и за размещение в социальных сетях информации критического содержания, сообщает гомельская «Весна».

Правозащитники отмечают, только в последнее время за выражение мнений в соцсетях преследованию подверглись известные блогеры Сергей Петрухин в Бресте и Андрей Паук с райцентра Октябрьский. В Речице за пост в Фейсбуке уголовному преследованию подвергается общественный активист Олег Шабетник, в Гомеле власть преследует в административном порядке блогера Артема Шапорова, за репосты в Фейсбуке милиция направила повестки и в любое время может начать административные процессы в отнoшении защитника Куропат Бориса Аникеева и правозащитника Леонида Судаленко.

Правозащитник и юрист региональной правовой приемной ПЦ «Весна» Леонид Судаленко подчеркивает, что право на выражение мнения не является абсолютным, оно может подлежать определенным ограничениям.

«Уголовные дела и административные процессы возбуждаются по заявлениям «оклеветованных» граждан, мнения которых о клевете всегда являются субъективными. Нужно прекратить вмешательство государства в эти процессы, здесь должна действовать гражданско-правовая ответственность. Иными словами, «оклеветованные» самостоятельно могут начать в суде процесс за клевету, не прибегая к репрессивным механизмам государства», - считает правозащитник Л. Судаленко.

Он также отметил, что планируемая акция является своего рода тестированием местных чиновников.


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