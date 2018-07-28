Как избежать обвинений в клевете 1 28.07.2018, 21:11

1,601

Гомельский правозащитник дал несколько советов.

Уголовный и административный кодексы нашей страны содержат статьи 188 (клевета) и 9.2. (клевета), дающие власти шанс обвинить любого из нас по этим статьям, пишет известный правозащитник Леонид Судаленко для гомельской «Весна».

Виновным может стать каждый, начиная от журналиста или блогера, критикующего, например чиновников, ка это произошло с Сергеем Петрухиным в Бресте или Олегом Шабетником в Речице, до рядового обывателя, сообщившего соседям («двум и более») о беспределе чиновников.

Тем не менее, шансы избежать незаконного обвинения за клевету имеются. И не один. Итак, вас привлекают к ответственности по статьям о клевете. Что делать?

Во-первых. Если фраза, в которой люди в погонах усмотрели клевету, действительно, принадлежит вам, то ни в коем случае от нее не стоит отказываться. Наоборот. Подтвердите ваше авторское право и под протокол сообщите, что это ваше твердое личное мнение. Заявите официально о том, что как раньше, так и сейчас считаете свою, якобы клеветническую, фразу (высказывание) совершенно справедливой и соответствующей действительности. И учитывая формулировку статьи о клевете, где сказано «клевета - распространение заведомо ложных сведений», отстаивайте свою уверенность в правоте сказанных слов до конца. Вы ТАК считали, считаете и будете считать, пока вам не докажут обратное. Тогда любой обвинительный приговор либо любое постановление будут незаконными и подлежащими отмене.

Во-вторых. Вы публично заявили, например, о неправедно нажитых миллионах высокопоставленного чиновника. А потом выяснилось, что особняки, машины и заводы принадлежат «на бумаге» не ему, а его, скажем, 18-летней племяннице. Все. Вам автоматически предъявляют статью 188 УК либо статью 9.2. КоАП. Хотя все понимают, что деньги-то чиновничьи, но доказать «беспристрастному» судье что-либо невозможно. Формальная неправда – значит клевета? Отнюдь! Опять возвращаемся к базовой формулировке «клевета – распространение заведомо ложных сведений». Вы же не знали «заведомо» о том, что миллионы записаны на племянницу, а у чиновника ничего нет, кроме поношенного значка бывшего члена БРСМ. То есть, вы, соответственно, не собирались «заведомо распространять ложные сведения». Так что доказать «заведомую ложность», практически, нереально. И опять-таки обвинительный приговор либо постановление будут филькиной грамотой и их можно обжаловать вплоть до самых высоких инстанций, включая КПЧ ООН.

В-третьих. Уважаемые журналисты, блогеры и просто граждане, вспомните советское время или прочтите о нем. Тогда писали книги, снимали кино, разговаривали между собой, используя эзопов язык. Ограничивались намеками, кодовыми словами, символами. К счастью, мы еще пока до этого не дошли, но, судя по всему, постепенно приближаемся. Поэтому, не стесняйтесь активно использовать фразы «по моему оценочному мнению», «вполне вероятно», «возможно», «есть версия о том…», «судя по информации…», «я считаю», «если верить документам…». При наличии таких формулировок, ни один суд не признает вас клеветником. Таким образом, мы оставляем себе шанс на обжалование приговора или постановления, и даем серьезные аргументы адвокатам в борьбе за наши права.