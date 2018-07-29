В Британии заявили о доказательствах попыток вмешательства РФ в голосование по Brexit 1 29.07.2018, 18:33

Данные о попытках влияния России на выборы могут быть лишь «верхушкой айсберга».

Фальшивые новости и кампании по дезинформации с использованием социальных сетей в конечном итоге могут повлиять на результаты выборов или референдумы по всему миру. Об этом 29 июля написал глава комитета по цифровым технологиям британской Палаты общин Дэмиан Коллинз в колонке для Daily Mail, сообщает "Гордон".

По словам Коллинза, его комитет проводит расследование под названием "Фейковые новости". В его рамках парламентарии изучают в том числе вопрос об имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года.

"В нашем расследовании звучали доказательства их попыток вмешаться в референдум по Brexit, используя как Facebook, так и Twitter", – сообщил он.

Коллинз отметил, что известные данные о попытках влияния России на выборы по всему миру могут быть лишь "верхушкой айсберга". А непроверенную информацию из соцсетей зачастую видит больше людей, чем сообщения официальных СМИ.

Он добавил, что в Facebook рекламодатели могут размещать рекламные объявления на вашей странице, перемешивая их с сообщениями ваших друзей, и это невозможно проконтролировать или заблокировать.

"Коммуникационные агентства собирают огромное количество данных для создания профилей на миллионы пользователей Facebook, чтобы точно знать, на кого нацелиться и что должно содержать сообщение, чтобы оказать наибольшее влияние", – подытожил Коллинз.