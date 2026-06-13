«Белорусы брезгливо относятся к Кремлю» 1 13.06.2026, 16:49

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НИКОЛ ПАШИНЯН

ФОТО: PRIMEMINISTER.AM

Победа Пашиняна стала тревожным сигналом для Путина и Лукашенко.

Уверенная победа партии Никола Пашиняна на парламентских выборах стала очередным геополитическим поражением Кремля. Результат выборов подтверждает курс Армении на интеграцию в ЕС и выход из российской орбиты.

Что победа Пашиняна значит для белорусов? Какой сигнал она нам посылает?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Следует начать с того, что Россия, в принципе, осточертела уже всем. И в этом контексте у России вообще, как и у русского народа, благодаря Кремлю, союзников на самом деле не осталось.

Если мы говорим сейчас об Армении, то очень большое количество армян поддерживало Россию. Но, посмотрев на тот беспредел, который Россия творила в Грузии и сейчас творит в Украине, а также в других странах мира, армяне все поняли и развернулись. Им очень повезло, что у них нашелся действительно достойный лидер, думающий об армянском народе.

Для белорусов эта победа значит, что страна может изменить свой курс. Мы видим, что белорусы уже не просто скептически, а достаточно агрессивно, даже с каким-то пренебрежением и брезгливостью относятся к Кремлю. При этом белорусы не любят Лукашенко. Ни в Беларуси, ни за рубежом белорусы Лукашенко не любят и не любили. Лукашенко любит только сам Лукашенко.

Это значит, что сейчас в любой момент, если найдется настоящий лидер, а такие есть, я сейчас говорю не об этих официальных, в кавычках, демократических силах, которые просто пилят гранты и обворовывают простых белорусов за рубежом, а о тех лидерах, которые действительно могут повести за собой людей, Беларусь поменяет курс. Для этого нужен ряд обстоятельств и фактов, которые этому поспособствуют.

Сама победа Пашиняна для белорусов означает хороший пример того, как страна может измениться в один момент. Конечно, к этому моменту нужно идти.

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