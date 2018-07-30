В «Панараме» на БТ не показали Лукашенко после слухов об инсульте

В «Панараме» на БТ не показали Лукашенко после слухов об инсульте37
- 30.07.2018, 22:14
- 11,922
Диктатор не появляется на публике с 28 июля.
«Радыё Свабода» подсчитала, сколько раз на БТ показали Александра Лукашенко после слухов о его инсульте.
Результат: 0.
При этом, Лукашенко несколько раз упомянули в сюжете о дорожное строительство и контроле Лукашенко над ним.
30 июля пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла информацию о инсульте Лукашенко, распространенную украинскими СМИ.
О болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал «Незыгарь», который специализируется на политических вбросах, а потом украинский сайт Dsnews.ua.
В публикации последнего отмечалось, что Александр Лукашенко с 28 июля не появлялся на публичных мероприятиях. А 26 июля он должен был приехать в Гомель, однако визит не состоялся.