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В Лепеле озвучен очередной приговор за дедовщину

  • 5.07.2018, 21:42

Солдат, которого обвиняли в дедовщине, получил год лишения свободы.

Однако суд решил не исполнять наказание, если в течение года испытательного срока 22-летний военнослужащий С. не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на него обязанности, передает «Белсат».

Такое решение приняли 4 июля с учетом признания вины обвиняемым во время выездного судебного заседания суда Лепельского района.

С. обвиняли по ч. 2 ст. 443 Уголовного кодекса (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности).

Пресс-служба Витебского областного суда отмечает, что обвиняемый в январе 2018 года применил насилие в отношении солдат более позднего призыва – желая показать «свое кажущееся преимущество».

Пострадавшие претензий к С. не имели и просили его строго не наказывать.

Суд наложил на обвиняемого обязанность отработать 100 часов общественно-полезных работ и выплатить в доход государства уголовно-процессуальную компенсацию в размере 1225 рублей.


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