Названо пиво, которое помогает похудеть 3 8.07.2018, 13:54

Мексиканские ученые провели уникальный эксперимент.

Мексиканские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что умеренное потребление безалкогольного пива помогает бороться с лишним весом и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет orthodox.od.ua.

Эксперты Центра передовых исследований Национального политехнического института Мексики провели необычный эксперимент с употреблением безалкогольного пива. На протяжении одного месяца 35 человек в возрасте от 20 до 40 лет должны были выпивать 355 мл безалкогольного пива в день. Контрольные анализы были взяты в начале эксперимента, затем в середине и в конце.

Согласно результатам исследования, уровень сахара в крови снизился в нормальных пределах, работа клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, ускорилась, а содержание бактерий Bacteroidetes в кишечнике повысилось. У людей, страдающих от избыточного веса, количество данных бактерий сокращается, соответственно, повышение уровня Bacteroidetes, за счет потребления безалкогольного пива, положительно влияет на обменные процессы в организме.

Из проведенного эксперимента следует, что безалкогольное пиво в умеренных количествах не наносит вред организму и помогает кишечнику ускорять ферментативные функции, что защищает человека от набора лишнего веса, и как результат, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.