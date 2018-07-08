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Спасибо, Хорватия

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  • Алексей Мельников
  • 8.07.2018, 18:33
  • 3,136
ФОто: championat.com

И пришел вчера конец.

Нездоровому, лихорадочному, истеричному «болению за наших» на фоне завернутого в «мундиаль» ограбления граждан ростом пенсионного возраста, НДС, тарифов ЖКХ, пошли.

«На трибунах становится тише».

Возвращайся, волшебная страна, к мирной жизни, отведи взгляд от телевизора и пощупай свои карманы, поймай там шарящие руки начальства.

Не будет больше сравнений футбола со Второй мировой, «патриотических истерик», кокошников на головах, разрисованных флагами лиц, истошных воплей пол окнами и в метро – конец всей этой чепухе, придуманной начальством России для того, чтобы сподручнее обобрать граждан.

Полуфиналы пройдут без России. Остались в них четыре страны и все из НАТО, «Вот он, Ленин-то какой». Гей, «патриоты»!

И скажу расстроенным болельщикам, рыдавшим вчера на трибунах, в фан-хонах и барах: «Hе плачьте, сеpдце pаня, / Смахните слёзы с глаз».

От наркотического безумия футбола как войны за победу, придуманного для вас российским начальством, сборная Хорватии вчера вколола всем нам мощный антидот. Вернула нас к жизни.

Спасибо, Хорватия. Ты украла моё сердце.

Алексей Мельников, aleks-melnikov.livejournal.com


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