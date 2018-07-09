Фотофакт: В Гомеле мужчина застрял между досками скамейки

Фотофакт: В Гомеле мужчина застрял между досками скамейки5
- 9.07.2018, 21:23
- 2,669
Необычный инцидент произошел на лавочке по улице Быховская.
В Гомеле мужчина застрял между досками лавочки в городе, к нему на помощь приехали спасатели, передает пресс-служба МЧС.
Мужчина лег на лавочку, в результате чего нижняя часть тела провалилась между досками лавочки. Самостоятельно выбраться он не смог.
Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного оборудования распилили доску и освободили мужчину. В госпитализации он не нуждается.