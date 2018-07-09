Фотофакт: В Гомеле мужчина застрял между досками скамейки 5 9.07.2018, 21:23

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Необычный инцидент произошел на лавочке по улице Быховская.

В Гомеле мужчина застрял между досками лавочки в городе, к нему на помощь приехали спасатели, передает пресс-служба МЧС.

Мужчина лег на лавочку, в результате чего нижняя часть тела провалилась между досками лавочки. Самостоятельно выбраться он не смог.

Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного оборудования распилили доску и освободили мужчину. В госпитализации он не нуждается.