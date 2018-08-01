Федынич об агенте КГБ в РЭП: Год назад я понял, кто у нас «крот» 2 1.08.2018, 18:39

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Лидер независмого профсоюза рассказал, как догадался, что Юхновец - агент КГБ.

Бывшая секретарша профсоюза РЭП Юлия Юхновец, которая на суде призналась, что работала «в качестве агента КГБ», пока не разговаривает с журналистами, сообщает «Радыё Свабода».

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич, которого вместе с бухгалтером Игорем Комликом сейчас судят в Советском районном суде Минска, сказал журналистам, что догадался, что Юлия Юхновец работает на спецслужбы, во время первого обыска в их офисе 2 августа 2017 года.

Тогда Юлия Юхновец уже не работала в профсоюзе радиоэлектронной промышленности.

«Кто у нас "крот", я понял год назад во время обыска в офисе. Я просто сопоставил факты. Были некоторые вещи, о которых знали только я и Юхновец, а следователи, проводившие обыск, тоже об этом знали. Так что я догадался. Но не думал, что у нее хватит ума так открыто признаться в сотрудничестве с органами».

После судебного заседания в понедельник 30 июля Юлия Юхновец быстренько сбежала. Во вторник утром она появилась снова в суде, но от журналистов снова убежала и на само заседание не пришла. По телефону корреспонденту 31 августа она сказала, что очень занята, говорить не может, но пообещала перезвонить. Однако через какое-то время заблокировала свои аккаунты в соцсетях и на связь больше не выходила.

Юлия Юхновец работала в офисе профсоюза РЭП с 2014 по 2016 годы. Попала на эту работу она случайно: в офис нужна была секретарша, Геннадию Федыничу посоветовали обратиться в Минский государственный колледж электроники, и хорошо знакомые ему мастера посоветовали 18-летнюю выпускницу Юлию Юхновец, рекомендовали ее как ответственную, трудолюбивую девушку. Как сказала Юлия во время допроса в качестве свидетеля на суде, зарплата у нее был 350-400 рублей в месяц.

В суде девушка показала, что когда работала, примерно раз в месяц ездила в Вильнюс и привозила деньги, которые ей передавали Федынич и Комлик у литовского банка, а после пересечения границы или в Минске на вокзале она им те деньги передавала обратно. Девушка назвала приблизительную сумму - 5 тысяч евро.

Сказала, что только один раз деньги перечислила. На уточняющий вопрос, которые были купюры, Юлия ответила, что по 500 евро. Тем временем на фотографиях в уголовном деле видно купюры по 200 евро. Еще на один вопрос, зачем она фотографировала, девушка сначала призналась, что из личной заинтересованности. А потом шокировала присутствующую на суде публику:

«Ну, потому что сотрудничала с Комитетом государственной безопасности».

Она подтвердила, что сотрудничала с КГБ с 2015 года. На вопрос, в качестве кого, девушка с поднятыми головой ответила: «В качестве агента».

После этой фразы присутствующие в зале суда скандировали: «Ганьба». Юлия призналась также, что получала от КГБ вознаграждение, но сумму не назвала. Из зала раздались возгласы: «А налоги платила?» Судья с трудом призвала присутствующих к порядку.