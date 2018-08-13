Крик души крымчанина: «Надеемся еще пожить при Украине, сделайте что-то» 9 13.08.2018, 10:40

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Крымский блогер – о настроениях на полуострове.

За четыре года аннексии Крыма Российской Федерацией полуостров претерпел не самые лучшие изменения: падение экономики, уменьшение потока отдыхающих, ухудшение экологии, опасность глобальной засухи и риск оказаться без питьевой воды. Все это с собой принесла Россия.

Во второй части интервью с крымским блогером Леонидом Кузьминым OBOZREVATEL поговорил о том, решают ли местные "власти" проблему с нехваткой воды, как поостыли ожидания крымчан от открытия Крымского моста, что на полуострове думают об "Л/ДНР" и хотят ли вернуться в Украину. Первую часть интервью читайте тут.

- Как крымчане реагировали на строительство Крымского моста?

- Часть людей действительно верили в Крымский мост, надеялись, что на полуостров массово начнут съезжаться люди, наладится логистика, благодаря чему цены на продукцию станут ниже, мост воспринимался как некая империя жизни.

Но на самом деле все увидели, что Крымский мост не оправдал своих ожиданий - цены на продукты не понизились, на другие товары тоже. Бензин не подешевел. А в Крыму он стоит значительно выше, чем по России.

Что мне рассказывали знакомые, которые уже пересекали Крымский мост: при въезде общественный транспорт останавливается сотрудниками полиции, а вещи проверяются с помощью металлоискателя. Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этого автобус может ехать дальше.

Если ехать со стороны Краснодарского края, то там даже паспорта проверяют. Не как на границе, но наличие действительного паспорта требуют, также проверяют вещи.

- А известно, для чего паспорта проверяют?

- Полицию спрашивали, они сказали, что это в целях безопасности.

- А к путешествующим с украинским паспортом претензии возникают?

- Знакомые утверждают, что никаких особых критериев нет, просто тщательнее досматривают и пробивают по базе, находится ли он в каких-то их списках или нет.

- Поток туристов уменьшается, или наоборот?

- Я думаю, что в этом году туристов чуть больше, чем в прошлом. За счет бюджетников в санаториях и пансионатах какие-то условные туристы есть.

Плюс - есть желание россиян приехать сюда и посмотреть, что же такое "крымнаш". А приедут они второй раз или нет - это вопрос.

Когда был в Крыму последний раз, слышал мнение: "У вас все дорого", "У вас такие же цены, как в Москве", "Почему у вас зарплаты низкие, а цены высокие, как вы тут живете?".

Но по этому году мне сложно говорить.

- Замечали ли вы заселение полуострова россиянами?

- Я не могу сказать, что специально переселяют кого-то. Но в Крым переезжает очень много мелких чиновников, военных и полицейских, и понятно, что они привозят с собой свои семьи. Такое действительно есть.

К тому же, есть люди, которые сами хотят жить в Крыму и переезжают сюда. А чтобы были какие-то программы переселения - такого точно не скажу.

- Жителей фейковых республик "Л/ДНР" часто можно встретить в Крыму?

- Это очень распространенное явление, конечно, не так, как в 2015 году, но все равно их можно встретить.

Большое количество автомобилей с донецкой регистрацией, именно не украинской, а с номерами "ДНР" и "ЛНР".

Знакомые риелторы рассказывали, что местные жители довольно неохотно сдают квартиры жителям Донецкой и Луганской областей. Были случаи, когда они не оплачивали жилье, портили имущество. Были случаи, когда выселять таких жителей приходилось сотрудникам полиции.

- Поддерживают ли в Крыму жителей "народных республик" и как относятся к боевым действиям на Донбассе?

- По-разному. Думающая часть общества негативно к этому относится, а пророссийская часть относится с каким-то сочувствием.

Есть рьяные фанаты "русского мира", которые рассказывают, что там происходит геноцид русского народа, там стреляют по мирным кварталам и прочее. Хотя живя на подконтрольной Украине территории в Донецкой области, видишь немного обратную картину.

- Происходят ли конфликты между крымчанами и жителями "республик", и не ухудшилась ли криминогенная обстановка на полуострове в связи с их приездами, в том числе?

- В 2015-2016 годах, когда боевики ездили на лечение в Крым или в отпуск, они не регистрировались в пансионатах и в лечебных учреждениях, а жили в лесах и виноградниках.

Был случай, когда сотрудники полиции прибыли на вызов охранника виноградника, он сообщил, что там находятся люди с оружием.

Полиция их задержала ровно на 12 часов, пока не вмешалась "крымская самооборона" и, я так понимаю, крымское "правительство", и их выпустили.

- Как призывники относятся к служению в российской армии, охотно ли идут в военкоматы?

- Подростки обязаны становится на воинский учет, я думаю они в это время не сильно задумываются, надо им это или нет.

Я отметил другую тенденцию, что мужчины призывного возраста идут на контракт. Они это объясняют более высокой зарплатой, социальными льготами, такое есть.

Особенно те, кто ранее отслужил в украинской армии, они тоже идут на контракт в российскую армию.

- В последнее время очень много говорят о засухе в Крыму, воды не хватает ни для людей, ни для ведения сельского хозяйства?

- Даже по прошлому году могу сказать, что это действительно большая проблема для Крыма. Из-за отсутствия воды страдает аграрная промышленость. Если в прошлом году выращивались кукуруза, рис и подсолнечник, то в этом году эти объемы гораздо уменьшились, и эти культуры страдают от засухи.

Власти решили открыть артезианские скважины, но не учли, что чистая вода смешалась с соленой и произошла минерализация, которая приводит к процессам осолонцевания грунта и делает его непригодным для использования.

- Вода в Крыму поставляется бесперебойно?

- Да, в Симферополе и на южном берегу Крыма вода есть. А вот в северном Крыму есть проблемы. Если говорить про засуху, то это касается не только центрального водоснабжения или технической воды для орошения, это касается и колодцев, и скважин у каждого дома. Тем, кто пользовался и брал воду из скважин, сейчас подземной воды может просто не хватить.

- Власти как-то решают эту проблему?

- Конкретной задачи решения этого вопроса нет, его просто не может быть. То же самое опреснение воды - это дорогая процедура. Строительство водопровода с Дона или еще откуда, это тоже дорогая и долгая задача.

У них нет конкретного ответа на вопрос. Они обещают его решить, но проблема из года в год не уходит.

Даже если они начнут бить артезианские скважины, это не решит проблему водоснабжения Крыма, потому что остаются вопросы технической воды и питьевой воды для населения. А артезианские скважины не могут в полном объеме дать такое количество.

- Как часто в Крыму случаются отключения электроэнергии?

- После того, как был подключен энергомост - это стало достаточно традиционным явлением для Крыма. Крымчане привыкли к поломкам, что может перегреться подстанция со стороны Крыма или со стороны Кубани.

Несколько раз в год такое стабильно случается, что в населенных пунктах выключается свет. После глобального отключения в 2015 году, люди стали относится к этому скептически, периодически появляются шутки, мол, опять что-то взорвали.

- У крымчан есть настроение вернуться в состав Украины, и как вы оцениваете такую перспективу?

- Настроения у крымчан есть: у украинцев, крымских татар и даже россиян, которые понимают, что Россия - это не самое лучшая страна, и пусть она будет за Керченским проливом.

Другое дело - есть действительно очень мощная пропаганда в Крыму, которая действует на жителей, и фактически бездействие украинских властей. Украина много говорит на международной арене, что Россия должна вернуть оккупированные территории, а дальше разговоров никаких действий не видно.

Хорошо, решили проблему с поступлениями в украинские ВУЗы, теперь можно без украинского паспорта подать документы по программе "Крым-Украина", упростили процедуру получения гражданства, но все равно есть определённые вопросы.

Какие-то действия есть, но на мой взгляд Крым вернется в Украину не завтра, не через неделю и даже не через год. Потому что внутри Крыма сложилась такая обстановка, что там нет четкой, консолидированной, проукраински настроенной группы граждан.

Вот как это делала Россия на протяжении 23 лет. Мы знаем, что была "Русская община Крыма", "Таврическая община", "Русский блок", "Русское единство" и прочее. Сегодня ничего подобного в Крыму со стороны Украины нет.

- Но мы понимаем, как сложно в России создавать подобные общины, их же сразу обвинят в сепаратизме, терроризме и посадят?

- Это сложно, согласен. Но постепенно, без громких заявлений, просто сформировать положительный имидж у жителей Крыма к Украине. Нужно работать не только на международной арене, а и внутри самого Крыма.

- Что бы вы хотели передать от крымчан нашей власти?

- Одно могу сказать от крымчан: "Ребята, давайте что-то делайте, чтобы Крым вернулся домой". Все мы хотим еще пожить при украинской власти.