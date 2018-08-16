«Такому маленькому – сразу две прививки: зачем эксперименты проводить на детях?» 12 16.08.2018, 7:40

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АРХИВНОЕ ФОТО

Интервью с отцом мальчика, умершего после прививки в Ганцевичах.

13 августа в больнице в Ганцевичах умер двухмесячный Кирилл. Родители принесли грудничка в ФАП в деревне Большие Круговичи на плановые прививки. Но после вакцинации малышу стало плохо, и его увезли на «скорой» в районную больницу. Спасти ребенка, к сожалению, не удалось. В Минздраве создали специальную комиссию, которая будет выяснять, как и почему умер ребенок, пишет kp.by.

- Проводили вскрытие, была комиссия, судмедэкспертиза, - плачет в трубку отец двухмесячного мальчика Александр. - Сказали, что все органы ребенка абсолютно здоровы, никаких заболеваний, отклонений не выявили. Жена, как полагается, с беременностью встала на учет, в свое время проверялась, делала УЗИ. Родился младенчик, ездили на осмотр - все хорошо, здоровенький. В этот раз тоже измерили рост, вес, послушали. А сделали прививку… Хоронить здорового ребенка - это жестоко.

В семье Александра и Ольги Кирилл был младшим ребенком, есть еще старший брат, ему пять лет.

- Раньше делали по одной прививке или уже в старшем возрасте. А здесь такой маленькой крохе - сразу две прививки, - анализирует Александр. - Я не знаю, правильно оказывали помощь, неправильно… Итог - нет ребенка, вот и все. Это нечеловечно, если это произошло по неопытности или по халатности. Если это на самом деле вакцина виновата, тогда зачем эксперименты проводить на детках? Зачем так? Хотели, чтобы полноценная семья была, планировали все, как у обычных людей. Дом вот доделываем. Недавно отца похоронил, тестя тоже, а тут еще сына хоронить. Что я в жизни плохо сделал?

«Когда выписывали из роддома, никаких проблем не было. А сейчас УЗИ показало проблемы»

Приблизительно в то же время и в том же месте прививку делали еще одной девочке - двухмесячной Ульяне. Мама Кирилла Ольга и мама Ульяны Виктория даже успели переброситься парой фраз. Через несколько часов после вакцинации у малышки поднялась температура, мама вызвала «скорую», дочку забрали в реанимацию. В реанимации Виктория с дочкой провела сутки, потом их перевели в педиатрическое отделение. В Минздраве говорят, что девочку забрали в реанимацию, чтобы перестраховаться, а повышение температуры - обычная реакция после вакцинации. Сейчас, по словам врачей, жизни и здоровью девочки ничто не угрожает.

- Моему ребенку стало плохо после прививки, поднялась температура до 38. Что, мне надо было ждать, пока температура будет 40? - недоумевает Виктория. На ее месте так бы себя повела, пожалуй, любая мама. - Конечно, я сразу вызвала «скорую» - приехали врачи из Ганцевичей, потом забрали нас в реанимацию в Барановичи. Сейчас (утром 15 августа. - Ред.) дочке лучше, мы находимся в педиатрическом отделении.

Виктория тревожится, что маленькой Ульяне сделали УЗИ и обнаружили, что между темечком и мозгом собирается жидкость.

- Когда я спросила, может ли быть такое из-за прививки, ответили: может быть все, но вряд ли. Я рожала дочку в Барановичах. И при выписке нам сделали обследование мозга, брюшной полости - не было никаких проблем.

Детям делали плановые прививки - в таком возрасте вводят корейскую вакцину «Эупента» (от дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции) и французскую вакцину против полиомиелита. Это стандартные вакцины, которые используются для прививок в белорусских поликлиниках.

- Серия этой вакцины остановлена к использованию по всей стране, - говорят в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В минских поликлиниках, в которые мы позвонили, детей прививают, как и раньше, нигде вакцину не изымали и не меняли.

Минздрав: «Риск осложнений после вакцинации в тысячи раз меньше, чем риск осложнений после заболеваний»

- Поствакцинальные реакции - это различные изменения состояния ребенка, которые развиваются после введения вакцины и проходят самостоятельно в течение небольшого промежутка времени. Они не представляют собой угрозу и не приводят к стойкому нарушению здоровья. Риск осложнений после вакцинации в сотни и тысячи раз меньше, чем риск осложнений после перенесенных заболеваний, - говорят в Минздраве.